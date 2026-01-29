AKP’li Özcan “500 bin TL yetmiyor” dedi şirketinin kazancı dudak uçuklattı

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın, Çorlu’da düzenlediği bir yemekte milletvekili maaşı ve emekli aylığının kendisine yetmediğini söylemesi üzerine sahibi olduğu köfte zincirinin geliri gündeme geldi.

“Bir milletvekili, aldığı maaşın en az 1,5-2 katı harcama yapıyor” diyerek milletvekili maaşının ‘yetersiz’ olduğunu savunan Özcan’ın ailesinin yönettiği Özcanlar Köfte şirketinin gelirleri dikkat çekti.

85 BİN'DEN 30 MİLYONA SIÇRAYIŞ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre şirket, 2022’de 85 bin 198 TL kazanç beyan etti. Bu rakam 2023’te 30 milyon 984 bin 411 TL’ye, 2024’te ise 18 milyon 279 bin 369 TL’ye yükseldi.

Şirketin aynı yıllarda ödediği vergiler şöyle açıklandı:

2022: 19 bin 595 TL

2023: 6 milyon 367 bin TL

2024: 3 milyon 581 bin TL

'500 bin lira ile geçinemiyorum' diyen AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama

Öte yandan Özcan, TBMM yemekhanesindeki fiyat artışlarından şikâyet etmişti. Buna karşılık, sahibi olduğu Özcanlar Köfte restoranında köfte fiyatlarının 420 ila 535 TL arasında olduğu ortaya çıkmıştı

NELER OLMUŞTU?

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin geçim için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, “Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın” ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Özcan, konuşmanın “dost meclisi”nde yapıldığını ve bağlamından koparıldığını savundu. Yakınma amacı taşımadığını öne sürdü; ancak milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.

Özcan, bu sözleriyle temsil görevinin getirdiği harcamalara dikkat çekmek istediğini belirtip, “Milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla konuştuğum hâlde sözlerim polemik konusu yapıldı” dedi.

Tepkilerin ardından Özcan’ın Meclis performansı da tartışma konusu oldu. Şu ana kadar TBMM’de tek bir kanun teklifi, soru önergesi ya da komisyon konuşması yapmadığı; yalnızca bir genel görüşme önergesi sunduğu belirtildi.

Öte yandan Özcan, Aralık 2025’te yaptığı bir Meclis konuşmasında emeklilerin sıkıntılarını gündeme getirenleri “algı operasyonu yapmakla” suçlamıştı. Bu açıklamalar da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.