AKP'li iki başkan görevden alındı: Genel Merkez'den açıklama

AKP Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin ve Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil, parti genel merkezi tarafından görevden alındı.

AKP GENEL MERKEZİ GÖREVDEN ALMALARI DUYURDU

AKP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin ve Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil'in görevden alındığı duyuruldu.

Görevden alınmaya ilişkin AKP Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayapınar İlçe Başkanlığına Serkan Kahraman atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Mehmet İhsan Aytekin’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Çınar İlçe Başkanlığına Mehmet Arzu atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Ömer Murat Delil’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz.”