AKP’li belediyenin 'Yeşil Alan' oyunu ortaya çıktı: 8 senelik ibretlik tablo!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin kent genelinde “yeşil alanı artırdık” sloganıyla billboard ve afişler hazırlatması kamuoyunda tartışma yarattı. Belediyenin kendi faaliyet ve performans raporlarında yer alan resmi veriler ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Resmi rakamlara göre Ümraniye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2018 yılından bu yana artmak bir yana, düzenli biçimde azaldı.

Resmi verilere göre 2018 yılında kişi başına 12,35 metrekare olan yeşil alan miktarı; 2020’de 12,28’e, 2021 ve 2022’de 11,87’ye geriledi. Bu düşüş 2023’te 11,82, 2024’te ise 11,64 metrekareye kadar indi. Bugün kamuoyuna “artış” olarak sunulan rakam ise 11,78 metrekare.

CHP’li Ümraniye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu tabloya dikkat çekerek, “yeşil alan artışı” söyleminin rakamlarla örtüşmediğini vurguladı.

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nde tartışmalı karar: Araç hibesi için başkana yetki çıktı!

"HALKIMIZ YEŞİL ALAN BULAMADIĞI İÇİN DİĞER İLÇELERE GİDİYOR"

Kıran, “Ümraniye’de kişi başına düşen yeşil alan 11,8 metrekarede sabit kalmıştır. 2022’den bu yana artış olmamıştır. 2026 yılında da bu konuda yeni bir adım yoktur. Halkımız yeterli yeşil alan-park bulamadığı için diğer ilçelere gitmek zorunda kalmaktadır. ‘Yeşil Ümraniye’ söylemi yalnızca kâğıt üzerinde kalmaktadır” açıklamasında bulundu.

Belediyenin kendi verileri üzerinden konuştuğunu vurgulayan Kıran, tabloyu net rakamlarla ortaya koydu:

“2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan 12,35 metrekaredir. 2020 yılında bu rakam 12,28 metrekareye düşmüştür. 2021 ve 2022 yıllarında 11,87 metrekare olarak sabitlenmiştir. 2023 yılında 11,82 metrekareye, 2024 yılında ise 11,64 metrekareye gerilemiştir. Bugün ise kamuoyuna ‘yükselttik’ denilerek 11,78 metrekare açıklanmıştır.”

Bu tablo karşısında “artış” söyleminin matematiksel olarak mümkün olmadığını ifade eden Kıran, şu soruyu yöneltti:

“2018 yılında 12,35 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan, bugün 11,78 metrekareye düşmüşse, hangi artıştan söz ediyoruz?”

Kıran, mevcut orman ve koruların yeniden düzenlenerek “yeni yeşil alan” gibi sunulmasının gerçeği değiştirmediğini belirtti: “Mevcut ormanları, koruları ya da millet bahçelerini yeniden düzenleyip bunları ‘yeni yeşil alan’ gibi sunmak, kişi başına düşen yeşil alanı artırmaz. Nüfus artarken yeni yeşil alan üretilmiyorsa, kişi başına düşen alan kaçınılmaz olarak düşer.”

AFİŞ TEPKİSİ

Belediyenin reklam harcamalarına vurgu yapan Kıran, “Kişi başına düşen yeşil alan yıllar içinde gerilerken, bu tabloyu düzeltmek yerine belediyemiz milyonlarca lira harcayarak billboardlarda ‘yeşil alanı artırdık’ reklamları yapmaktadır. Yurttaşın vergileriyle yeni yeşil alan üretmek yerine, olmayan bir artışın reklamını yapmak, kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla bağdaşmaz” diye konuştu.

Meselenin bir tanıtım değil, yaşam hakkı meselesi olduğunu vurgulayan Kıran, "Eğer bugün 2018 yılının altındaysak, buna artış denemez. Buna ancak gerileme denir. Bizim için yeşil alan bir afiş meselesi değil; bir yaşam hakkıdır” ifadelerini kullandı.