AKP'li belediyenin 'adrese teslim' ihalesi iptal edildi!

AKP’li Fatma Şahin'in Belediye başkanlığını yürüttüğü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) açtığı “Vana, Çekvalf, Vantuz ve Flanş Adaptörü Mal Alım İşi” alımı ihalesi, Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından iptal edildi. Kurul, ihalenin rekabeti engellediği ve belirli firmalara avantaj sağladığı gerekçesiyle iptal kararını oybirliğiyle aldı.

İhaleye itiraz eden firma, başvuru dilekçesinde teknik şartnamenin yerli firmaların ihaleye katılımını zorlaştırdığını ve şartların belirli bir yabancı firma grubuna göre hazırlandığını savundu. Dilekçede, “İhale dokümanında rekabeti önleyici ve belirli bir grubu avantajlı kılacak düzenlemelerin yer aldığı” belirtildi.

Başvuruda, içme suyunda kullanılacak ürünler için beş farklı ülkenin belgesinin aynı anda istendiğine dikkat çekildi. Firma, bu durumun yerli üreticilerin önünü kapattığını belirterek, “aynı ürünün bu kadar farklı belgenin hepsini birden almasının teknik olarak mümkün olmadığı” görüşünü dile getirdi.

Ayrıca ürünlerin boya kalitesiyle ilgili olarak yalnızca tek bir belgenin kabul edilmesinin de haksız rekabet yarattığı, bunun yerine Türkiye’de ve Avrupa’da geçerli başka belgelerin de kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

BİR FİRMA İŞARET EDİLDİ

İtiraz dilekçesinde bir diğer dikkat çekici nokta ise, bazı ürün özelliklerinin açık şekilde belirli bir firmanın ürünlerini tarif eder nitelikte olmasıydı. Teknik şartnamede yer alan bazı ifadelerin, Avusturya merkezli Hawle grubuna bağlı bir şirketin ürünleriyle birebir örtüştüğü belirtildi.

Kamu İhale Kurulu, konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan görüş aldı. Akademik değerlendirmede, içme suyuna uygunluk belgelerinin farklı ülkelerde farklı yöntemlerle verildiği, bu nedenle hepsinin birlikte istenmesinin “rekabeti azaltabileceği” tespit edildi. Görüşte, bu belgelerin alternatifli olarak istenmesinin daha uygun olacağı vurgulandı.

Akademik raporda ayrıca, ürün tariflerinde kullanılan bazı ifadelerin “belirli markaları çağrıştırdığı” ve bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu kaydedildi.

Kamu İhale Kurulu da yaptığı incelemede, kalite gerekçesiyle bu şartların konulmuş olabileceğini kabul etmekle birlikte, rekabetin korunmasının esas olduğunu vurguladı. Kurul kararında, “belgelerin birlikte istenmesinin ihaleye katılımı engellediği” ve bazı ürün tanımlarının “belirli firmalara avantaj sağladığı” açıkça belirtildi.

Tüm bu nedenlerle Kurul, söz konusu aykırılıkların sonradan düzeltilemeyecek nitelikte olduğuna hükmetti ve 14 Ocak 2026 tarihinde ihalenin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Kararda, "Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak, akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; idarece verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek nitelikte belirlenecek kriterlerle amaçlanan kaliteye ulaşılmasının mümkün olduğu, ancak WRAS, NSF, DVGW, KTW, KIWA belgelerinin her birinin içme suyu uygunluk test prosedürlerini temsil ettiği dikkate alındığında, söz konusu prosedürün bu belgelerden herhangi biri ile sağlandığının tespitinin mümkün olduğu halde anılan belgelerin birlikte istenmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu, Pleksi Glass veya Polikarbonat kapak ile Eplamit ayar somunu koruyucu ürünleri için belirlenen özelliklerin ise belirli markaların üretim mimarisine uygun olarak belirlendiği, ayrıca GSK belgesi yerine TS EN 14901 belgesinin de talep edilebilmesi mümkün iken sadece GSK belgesinin talep edilmesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

