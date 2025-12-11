AKP'li belediye Fırat Nehri'nden kum çekip çekip satmış! O başkana milyonluk ceza!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan hakkında, Fırat Nehri’nden kaçak kum çekilerek satıldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

31 Mart seçimlerinde CHP’den aday olarak yüzde 50 oyla belediye başkanı seçilen Güzel’in kısa süre sonra AKP’ye geçmesi, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Şimdi ise hem Güzel hem de yardımcısı Doğan, kaçak kum ticareti iddiasıyla yeniden gündemde.

CHP'LİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İddiaya göre Fırat Nehri kıyısından izinsiz şekilde çekilen kum, Mesut Doğan’a ait olduğu belirtilen bir arazide depolanarak satışa sunuluyordu. Durumu tespit eden CHP’li belediye meclis üyeleri, geçen ay Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYEYE 1.6 MİLYONLUK CEZA

Olay sonrası Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Karkamış Belediyesi hakkında üç ayrı idari işlem gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tutulan tutanaklar doğrultusunda belediyeye toplam 1 milyon 671 bin lira idari para cezası verildi.

"BU KADARIYLA SINIRLI DEĞİL"

Şahinbey Belediyesi CHP'nin önceki dönem Meclis Üyesi Uğur Kalkan, konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Kalkan, "Aylardan bu yana Fırat Nehri’nden kum alındığına dair bir çok iddia kamuoyu gündemini meşgul ediyordu. Bununla ilgili bir çok iddia ortaya atılmasına ve Karkamış‘taki bir çok vatandaşımızın bu durumdan rahatsız olmasına rağmen yetkililerden bir açıklama göremedik. Nihayet konu biraz daha açığa çıktı ve AKP’li Karkamış Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin lira idari para cezası kesildi. Bu işin sadece bu kadarla sınırlı olmadığı da ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili de sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu idari para cezasının dışında da herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.