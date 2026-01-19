AKP'den 'toplu istifa' iddialarına açıklama

Yayınlanma:
Kayseri'de AKP ve MHP'den 1000 kişinin istifa ederek Saadet Partisi'ne üye olduğu iddialarına açıklama geldi. AKP Kayseri İl Başkanlığı iddiaları yalanlayarak kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

AKP ve MHP’den 1000 kişinin istifa ederek Saadet Partisi’ne üye olduğu iddialarına AKP Kayseri İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların yalan bilgi içerdiği ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısının binin altında olduğu, buna rağmen kamuoyuna yanlış rakamlar verildiği belirtildi.

kayseri-akp-aciklama.webp

"TOPLU İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Saadet Partisi tarafından yapılan yalan yanlış bir açıklamayı düzeltmek isteriz. Kayseri’de "AK Parti ve MHP’den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldığı" yönünde servis edilen paylaşımlar yalan bilgi içermektedir.

Paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısı bile binin çok altındadır. Buna rağmen kamuoyuna yalan yanlış rakamlar verilmiş, bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki, bu organizasyon için tüm ilçelerin seferber edildiği katılımcı taşınmaya çalışıldığı, hatta buna rağmen salonun doldurulamadığı herkesin malumudur. Gerçekler bu kadar ortadayken, masa başı rakamlarla siyaset yapılması kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değildir.

Açıkça ifade ediyoruz, AK Parti’den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir. Böyle bir durum ne sahada vardır ne de teşkilat kayıtlarında karşılığı bulunmaktadır.

Karşılaştığımız bu tabloyu, son bir yıl içerisinde Kayseri’deki üye sayımızın 181 binden 198 bin 962’ye yükselmesini hazmedememelerine de bağlıyoruz.

Algıyla manşet satın alanlar günü kurtarmaya çalışır. Milletle siyaset yapanlar ise eser bırakır, tarih yazar."

