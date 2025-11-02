Ahmet Davutoğlu: Özel yetkili mahkeme kurulmalı

Ahmet Davutoğlu: Özel yetkili mahkeme kurulmalı
Yayınlanma:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hür Düşünce Hareketi’nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadele kapsamında “özel yetkili ihtisas mahkemeleri” kurulması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Bayrampaşa’da Hür Düşünce Hareketi’nin 2. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Türkiye’nin geleceğine dair reform değil, “devrim” niteliğinde beş temel dönüşüm çağrısında bulunan Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında “özel yetkili ihtisas mahkemeleri” kurulması teklifini gündeme getirdi.

Konuşmasında düşünce özgürlüğünden adalet sistemine, ekonomiden ahlak ve zihniyet dönüşümüne kadar geniş değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Artık reform değil, beş alanda devrim yapmak lazım. Radikal değişiklikler, cesaretle, kararlılıkla” ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, yapılması gereken beş devrimi şöyle sıraladı:

"Zihniyet devrimi: Zihniyet değişmeden siyaset değişmez. Türkiye’de en önemli problem kimlik ve tarih bilincidir. Herkesin bu ülkenin eşit vatandaşı olduğunu hissetmesi gerekir.

Ahlak devrimi: Siyasetin kirlenmemesi için ahlaki ilkelerden taviz verilmemeli.

Adalet devrimi: Madem yolsuzluk bu kadar yaygınlaştı, iktidar–muhalefet ayrımı gözetmeden adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri etrafında işleyecek yolsuzluklarla mücadele ihtisas mahkemeleri kuralım.

Sosyal ve ekonomik devrim: Ekonomi yalnızca finans değildir. Üretim ve gelir adaleti devrimini başlatmalıyız. Tarım ve sanayide üretim çökerken gelir adaletsizliği vahşi bir servet transferine yol açmıştır.

Kurumsal ve devlet reformu devrimi: Devlet kurumlarında büyük bir çöküş yaşanıyor. Devlet Planlama Teşkilatı’nı çökerttiler. Liyakat esasına dayalı yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmeli.”

Hür Düşünce Hareketi’nin “yeni yolculuğunda” başarılar dileyen Davutoğlu, “Allah bu yolda ahlakla, dürüstlükle, vicdanla yürüyenleri menzile ulaştırsın” dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

