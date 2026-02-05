2019 seçimlerinin AKP'li tanığı konuştu! "Binali Yıldırım'ı yargılamanız lazım"

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında, 2019 Yerel Seçimlerinin manipüle edildiği iddiasıyla hazırlanan "casusluk" iddianamesine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Son dakika | İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

ESKİ AKP'Lİ VEKİLDEN SAVCIYA "ASIL YARGILANMASI GEREKEN" ÇAĞRISI

2019 seçimleri döneminde AKP'de siyaset yaptığını kaydeden eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, iddianameyi hazırlayan savcıya seslenerek, "Manipülasyon yapmak suçsa en başta 'seçimi ben kazandım' diyerek bilboardlara 'kazandık' afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım" dedi.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddianamenin "İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini manipüle ettiği" argümanı ile hazırlandığını, ancak asıl manipülasyonun, o dönem seçimi kaybettiği halde İstanbul'u "kazandık" afişleriyle donatan Binali Yıldırım tarafından yapıldığını belirtti.

"BİNALİ YILDIRIM İLE ANADOLU AJANSI'NI YARGILAMANIZ LAZIM"

Kocabıyık, savcıya seslenerek, asıl yargılanması gerekenin, Binali Yıldırım ve saatlerce seçim sonuçlarını açıklamayı durduran Anadolu Ajansı olduğunu belirtti.

Hüseyin Kocanıyık'ın paylaşımı şöyle:

"İmamoğlu için "casus" iddianamesini hazırlayan savcıya bir hatırlatma: Savcı bey, iddianamenizi "İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini manipüle ettiği" argümanı üzerine kurmuşsunuz. İşinize karışmam, ancak o tarihlerde AKP’de siyaset yapan biri olarak tanık olduğum bir gerçek vardı. O seçimde gerçekten bir manipülasyon yapıldı, bunu yapanlar arşivde ve hafızalarda capcanlı duruyor. Manipülasyon yapmak suçsa en başta "seçimi ben kazandım" diyerek bilboardlara "kazandık" afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım. Ayrıca saatlerce seçim sonuçlarını açıklamayı durduran Anadolu Ajansını yargılamalısınız. Sayın savcı, iddianameniz bir yargı sürecini taşıyacak hukuki esaslara istinat etmiyor, kamu ve adalet adına arz ediyorum."

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın X paylaşımı (5 Şubat 2026)

"CASUSLUK" İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2019 Yerel Seçimlerinin manipüle edildiği iddiasıyla İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, kayyum atanan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve itirafçı Hüseyin Gün hakkında 'siyasi casusluk' suçlamasıyla, 15'er yldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.