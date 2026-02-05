2 yıldır çıkmayan '6 Şubat' izni Erdoğan gelince verildi!

Osmaniye Valiliği, 6 Şubat depreminin yıldönümünde depremzede öğretmenlerin idari izin taleplerini iki yıldır reddederken, aynı tarihte kente gelecek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle okulları tatil etti.

Valilik, tatil kararını “kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak” olarak açıkladı. Ancak eğitimciler, uygulamanın çifte standart içerdiğini ve ayrımcılık yaratıldığını vurguladı.

Eğitim-İş Sendikası’ndan 'öğretmene şiddet' tepkisi

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, memurlara törene katılım yönünde direktif verildiğini belirterek, geçmiş yıllarda öğretmenlerin idari izin taleplerinin “eğitimin aksamaması” gerekçesiyle reddedildiğini hatırlattı.

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel'in yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 binden fazla yurttaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat 2023 depreminin birinci ve ikinci yıl dönümünde Eğitim-İş Osmaniye Şubemiz; eğitim emekçilerinin ve halkımızın yaslarını tutabilmesi için bir günlük idari izin talebinde bulunmuştu. 'Bugün ders değil, yas günüdür' demişti. Ancak her iki yılda da talebimiz “eğitimin aksamaması” gibi bürokratik bir zırhın ardına sığınılarak reddedilmiştir.

Osmaniye Valiliği, depremin üçüncü yılına geldiğimizde ise “kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak” gerekçesiyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştur. Görünüşte “insani” gerekçelere dayanan bu karar, aslına bakıldığında büyük bir riyakarlığı gözler önüne sermektedir

Eğitim-İş olarak soruyoruz:

Ne değişti? İki yıldır yeterli görmediğiniz acı mı büyüdü? Yoksa iki yıl boyunca duymadığınız vicdan azabınız mı uyandı?

Hayır! Biz gerçeği çok iyi biliyoruz.

Bu tatil kararının ardında yatan neden halkımızın rahatça yasını tutması değil; Cumhurbaşkanı ve iktidar ortağının, daha önce diğer depremzede illerimize de yaptığı “görkemli” ziyareti Osmaniye’ye yapacak olmasıdır. Eğitim emekçilerinin ve çocuklarımızın psikolojik sağlığını iki yıldır “eğitim aksamasın” bahanesiyle yok sayan, acılarını görmezden gelen zihniyet; bugün siyasi iktidarın konvoyları rahat geçsin, barikatlar daha kolay kurulsun, protokol trafiği aksamasın diye okulları tatil etmektedir.

Bu karar insani değil, düpedüz siyasidir! İki yıldır eğitim emekçilerinin, çocuklarımızın, halkımızın, depremzede vatandaşlarımızın gözyaşlarına, acılarına gözünü kapatanlar; bugün siyasi ajandaları öyle gerektirdiği için yas tutmayı hatırlamışlardır. Devletin imkanlarını kendi çıkarlarınca kullanan bu zihniyet; halkımızın acılarını sarmak yerine, iktidarın konforunu sağlamak için kamu kaynaklarını ve yetkilerini seferber etmektedir.

Eğitim-İş olarak; halkımızın yaşadığı felaketi siyasete malzeme eden, yas tutma hakkını bile protokol takvimine göre belirleyen bu utanmazlığı reddediyoruz.

6 Şubat Cuma günü; sizler siren sesleri ve koruma orduları eşliğinde, bitmek bilmeyen şatafatlı konvoylarınızın peşine takılıp giderken; bizler halkından yana olan eğitim emekçileri olarak, bitmek bilmeyen öfkemizle kaybettiğimiz canlarımızın yasını tutmaya devam edeceğiz."