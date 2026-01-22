10 ayda 84 kez! CHP'nin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri hız kesmeden devam ediyor.
Mart 2025'ten bu yana 83 kez düzenlenen mitinglerin 84'üncüsünün Yalova'da yapılacağı açıklandı.
CHP 84'ÜNCÜ ADRESİ DUYURDU
CHP, 24 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek mitingin saatini 16.00, yerini ise Cumhuriyet Meydanı olarak duyurdu.
Partinin sosyal medya hesabından mitinglerin yeni adresi şu ifadelerle kamuoyuyla paylaşıldı:
- "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” dediği Yalova’da buluşuyoruz! Sandığı yargı sopasıyla gasp edenlere, Bu milleti yoksulluğa mahkûm edenlere, Gençlerimizin geleceğini karartanlara karşı Meydanlardayız! Mücadeledeyiz! Direnişteyiz! Biz meydanlarda oldukça, Omuz omuza yürüdükçe; Seçim gelecek! Adalet gelecek! Zafer gelecek! Halkın iktidarını, yine halkla birlikte kuracağız!"
83'ÜNCÜSÜ ÇEKMEKÖY'DE DÜZENLENDİ
300 günden fazla süredir tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle sürdürülen mitinglerin 83'üncüsü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenmişti.
Mitingte on binlerce yurttaşa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Evde oturarak mücadele edilmez" demişti.