Erzurum'da otomobil çarptı: Arzu Aksakallı öldü
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaya öldü, alkollü olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.
Erzurum'da Yakup B. (28) idaresindeki 34 ABE 880 plakalı otomobil, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Aksakallı'ya (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.