Bora Uludüz iddialı konuştu

İstanbul Anadolu yakasında konumlanan ve grup bünyesindeki 13. hastane olan Memorial Göztepe ile sağlık ekosisteminin büyümesine, istihdama, sağlık turizmine ve Türkiye’nin rekabet gücüne önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Sektördeki 25. yılını kutlayan Memorial Sağlık Grubu, 2025’in son çeyreğinde stratejik bir hamleye imza attı. 150 milyon dolarlık yatırımla grubun en büyük ve en donanımlı hastanesi olarak hizmete açılan Memorial Göztepe, 81 bin metrekare kapalı alanı, 300’ün üzerinde toplam yatak kapasitesi, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 55 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek. Memorial Göztepe Hastanesi, ileri teknolojiyle donatılmış hasta güvenliği odaklı altyapısı, deneyimli hekim kadrosu ve multidisipliner tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla bölgede önemli bir referans merkezi olarak Türkiye’nin sağlık turizmine de katma değer sağlayacak.

Memorial Göztepe’nin açılışıyla birlikte Grup, toplam hasta hizmet kapasitesini yüzde 20 artırırken, doğrudan ve dolaylı yüzlerce kişiye de yeni istihdam yaratacak. Açılışta yaklaşık 100 hekimle hizmete başlayan Memorial Göztepe’nin kısa sürede sağlık, teknik ve idari kadrolarını genişleterek nitelikli istihdamı desteklemesi hedefleniyor.

Bora Uludüz: Bu yatırım, Türkiye’nin sağlıkta küresel rekabet gücünü artıracak

Memorial Göztepe Hastanesi’nin yatırım değerinin yanı sıra sağlıkta verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artıracak yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz şöyle dedi:

“Memorial Göztepe, çeyrek asırlık büyüme yolculuğumuzda yalnızca Memorial Sağlık Grubu’nun değil, Türkiye’nin sağlık ekonomisinin geleceği açısından da stratejik bir yatırım. 25. yılımızda hayata geçirdiğimiz bu yatırım, Türkiye’nin sağlık sektörüyle birlikte istihdam ve teknoloji ekosistemine de güçlü bir katkı anlamı taşıyor. 25 yıllık bilgi birikimimizi ileri teknoloji, bilimsel mükemmeliyet ve insan odaklı hizmet anlayışıyla birleştirerek, ülkemizin sağlıkta bölgesel güç olma vizyonunu destekliyoruz”.

Memorial Göztepe Hastanesi, Memorial’ın “sürdürülebilirlik ve çevresel verimlilik odaklı büyüme” stratejisi kapsamında geliştirilen ilk yeni nesil sağlık yatırımı oldu. Tüm mühendislik süreçleri; enerji verimliliği, akıllı otomasyon ve kaynak yönetimi prensipleriyle tasarlandı. Grubun 2027 yılına kadar metrekare başına karbon emisyonunu yüzde 10 azaltma hedefiyle uyumlu olarak inşa edilen Memorial Göztepe Hastanesi, sadece sağlıkta değil, yeşil dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında da Türkiye için örnek bir yatırım modeli oluşturuyor.

ULUDÜZ İDDİALI KONUŞTU

Memorial Göztepe, yüksek uzmanlık gerektiren branşlarda uluslararası hastalara da hizmet verecek. Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki yeni tıp merkezi projeleriyle bilgi, insan kaynağı ve teknoloji transferi sağlanarak global ölçekte güçlü bir sinerji yaratılması planlanıyor. Romanya’daki mevcut yatırımların, bu vizyonun ilk adımı olarak Memorial Göztepe ile entegre biçimde ilerleyeceğini söyleyen Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz; “Memorial Göztepe Hastanesi, İstanbul’un en dinamik bölgelerinden birinde, sağlıkta erişim ve kaliteyi bir araya getirerek hem toplumsal fayda hem ekonomik değer üreten bir model sunuyor. Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktayı bir üst seviyeye taşıyacak bu yeni hastanemizi, güçlü hekim kadrosu, yapay zekâ destekli tanı sistemleri, robotik cerrahi uygulamaları, dijital sağlık çözümleri, sürdürülebilir altyapı ve yüksek hasta güvenliği standartlarıyla yalnızca bir hastane değil; bilgi, teknoloji ve nitelikli insan gücünün buluştuğu bir sağlık üssü olarak kurguladık. Memorial ailesi olarak, her yatırımımızda olduğu gibi Göztepe Hastanemizle de finansal büyümeden öte ülkemizin geleceğine, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.