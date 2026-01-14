Süngerden yastığa: Evde sık kullanılan eşyaları ne zaman atmalısınız?

Süngerler

Süngerlerin bakteri yuvası haline gelmesi uzun sürmez . Mikropları ellerinize ve ardından yiyeceklerinize bulaştırabilirler. Ya da elinizde bir kesik varsa, bakteriler bu şekilde vücudunuza girebilir. Süngerlerinizi her kullanımdan sonra kaynatsanız veya mikrodalgada ısıtsanız bile, bilim insanları haftada bir kez değiştirmenin en iyisi olduğunu söylüyor.

Yastıklar

Gece boyunca boynunuzu ve başınızı desteklemek için kullandığınız yastık zamanla şeklini ve sertliğini kaybeder. Ayrıca uyurken döktüğünüz ter , yağ ve deri hücrelerini de emer. Eski yastıklarınızı her 2 yılda bir yenileriyle değiştirin; eğer düz, topaklanmış veya ikiye katladıktan sonra katlanmış halde kalıyorsa daha erken değiştirmeniz gerekir.

Diş fırçası

Günde iki kez diş fırçalamak zamanla diş fırçanızın kıllarını gerçekten yıpratır. En iyi temizlik sonuçları için 3 ila 4 ayda bir yeni bir fırçaya geçin.

Yapışmaz Tencere ve Tavalar

Çizik, oluklu veya Teflon kaplaması dökülmüş yapışmaz tencere ve tavalar, mutfak eşyaları listenizde yerini almalıdır. Neyse ki, Teflon parçacıkları yemeğinize karışsa bile size zarar vermez. Yine de, yeni bir şeye ihtiyacınız olduğunun bir işaretidir.

Makyaj malzemeleri

Ürünler değişiklik gösterse de, bakterileri uzak tutmak için kozmetik ürünlerini yaklaşık 6 ay sonra yenilemek iyi bir kuraldır. Enfeksiyonlu cilt veya gözlerde kullandıktan sonra makyaj malzemelerini mutlaka değiştirin.

Makyaj Fırçaları

Uygulama araçlarını düzenli olarak ılık su ve hafif bir sabunla yıkayarak uzun süre kullanılabilecek kadar temiz kalmalarını sağlayın. Şu programı izleyin: ıslak makyaj uygulamak için kullanılan araçlar haftada bir kez; göz makyajı uygulama araçları haftada iki kez. Kuru makyaj fırçaları bir ay boyunca temizlenebilir. Aşınmış veya yıpranmış göründüklerinde atın.

Hava Filtreleri

Isıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sisteminizin filtrelerinin ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini belirten talimatlarla birlikte gelmesi gerekir, ancak EPA genel bir kılavuz olarak 60-90 günde bir değiştirilmesini önermektedir. Filtreler değiştirildiğinde çok kirli görünüyorsa, bir dahaki sefere daha erken değiştirin.

İlaçlar

Üreticilerin ilaçlarına son kullanma tarihi koymaları zorunludur. Bazı çalışmalar, ilaçların üzerlerinde yazılı olan raf ömründen çok daha uzun süre etkili olduğunu göstermektedir, ancak en iyi seçenek ilaç dolabınızın içeriğini güncel tutmaktır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların çoğu zamanla etkisini kaybeder. İlaçları atarken sorumlu davranın:

Uzatma Kabloları

Uzatma kablosunda herhangi bir aşınma belirtisi varsa onu atmanız gerekir. Çatlaklar, hasarlar veya fiş ya da uçlardaki sorunlar yangın tehlikesi oluşturabilir. Kullanmadan önce kabloları kontrol edin ve halının altına sermeyin veya çok fazla cihazla aşırı yüklemeyin.

Duman Alarmları

Duman alarmınızın üretim tarihini kontrol edin. Eğer 10 yıl veya daha eski ise, yenisini alın. Bu, 9 voltluk pillerle, lityum pillerle çalışan veya evinize sabitlenmiş olan alarmlar için de geçerlidir.

Kontakt Lens Kutusu

Kontakt lens kutunuzu temiz tutmak için, her kullanımdan sonra suyla değil, taze tuzlu su çözeltisiyle durulayın . Her 3 ayda bir yenisiyle değiştirin. Çatlak veya hasarlı kutular bakteriler için mükemmel bir yuva oluşturur, bu nedenle hemen değiştirin.

Piller

Normal pilleri (AA, AAA, manganez ve karbon- çinko ) çöpe atmak güvenlidir , ancak bu tek kullanımlık güç kaynakları için diğer seçenekleri öğrenmek üzere yerel geri dönüşüm merkezinizi aramanızda fayda var. Nikel-kadmiyum veya küçük, sızdırmaz kurşun asitli şarj edilebilir piller, çevre ve insan vücudu için zararlı olan zehirli metaller içerir. Bir toplama tesisi veya geri dönüşüm etkinliği bulmanız gerekecektir.

Boyalar

Hava geçirmez bir kapta oda sıcaklığında saklanmayan artan su bazlı lateks boya, birkaç ay içinde veya daha kısa sürede bozulabilir. Kutunun şiştiğini fark ederseniz, muhtemelen içinde gaz üreten bakteriler birikmiştir . Güvenli bir şekilde nasıl imha edeceğinizi öğrenmek için yerel yönetiminize veya belediyeye başvurun.