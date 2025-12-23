Bu üç belirtiyi gösteriyorsanız kalp krizi geçirebilirsiniz

Kalp krizi, tıp literatüründe miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan, kalp kasına giden kan akışının ani şekilde kesilmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur.

Kan akışının durması, kalp kasında oksijen yetersizliğine ve dokuda hasara yol açabilir. Tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden sonuçlara neden olabilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı veya baskı hissi, nefes darlığı, ani terleme, bulantı ve bayılma yer alır. Bazı kişilerde belirtiler hafif olabilir ya da sıradan yorgunlukla karıştırılabilir; bu nedenle semptomların fark edilmesi hayati öneme sahiptir.

Tıpta “prodromal semptomlar” olarak adlandırılan bu erken belirtileri zamanında fark etmek, kalbinize zarar gelmeden durumu kontrol altına almamıza olanak tanır.

Kalp krizi öncesi bu belirtileri fark edip acil servise başvurursanız, kalpte hasar oluşmadan kriz atlatmanız mümkün olabilir.

VÜCUDUNUZ SİZİ 3 TANE SEMPTOMLA UYARIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin bu 3 semptomu şöyle sıraladı:

Ani Soğuk Terleme: Ortam sıcak değilken aniden başlayan o his.

Aşırı Yorgunluk: Günlük tempo ile açıklanamayan, alışılmadık bitkinlik.

Göğüste Huzursuzluk: Baskı veya yanma olmasa bile hissedilen o tarif edilemez rahatsızlık.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kalp krizi riski; yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, aşırı stres ve ailede kalp hastalığı öyküsü gibi faktörlerle artar. Yaş ve cinsiyet de riski etkileyen önemli unsurlardır.

KALBE İYİ GELEN BESİNLER: SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN TABAĞINIZA EKLEYİN

Kalp sağlığı, genel sağlık açısından kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, düzenli beslenmenin kalp hastalıklarını önlemede en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguluyor.

Peki, hangi besinler kalbinize dost?

BALIK VE OMEGA-3 YAĞLARI

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar, kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltır ve kalp ritmini düzenler.

KURUYEMİŞLER

Badem, ceviz ve fındık, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Düzenli tüketildiğinde, damar sağlığını destekler ve kalp krizi riskini azaltır.

TAM TAHILLAR

Yulaf, kepekli ekmek ve bulgur gibi tam tahıllar, lif açısından zengindir. Lif, kan şekerini dengeler ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresten kaçınma gibi önlemlerin kalp krizi riskini azaltmada kritik olduğunu belirtiyor.

Özellikle kalp krizi belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden acil servise başvurmak, kalpte geri dönüşü olmayan hasarın önüne geçebilir.

Kalp krizi, erken müdahale ile önlenebilir bir durumdur. Bu nedenle semptomları göz ardı etmemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek hayat kurtarıcı olabilir.