592 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Artık kan şekeri ölçümü için iğneye gerek kalmayacak

İğneye , deri altına yerleştirilen bir sensöre ve sarf malzemesi değişimine gerek kalmadan kan şekerini sürekli olarak ölçebilen bir cihaz hayal edin . Sadece ışık, deri ve birkaç on saniye. İşte MIT ve ortak kurumlarından bilim insanları tarafından geliştirilen, bant geçiren Raman spektroskopisi adı verilen yeni teknoloji tam olarak bunu sağlıyor .

2035 yılına kadar dünya genelinde 592 milyon kişinin diyabetle yaşayacağı tahmin edilirken daha basit, daha ağrısız ve daha uygun fiyatlı glikoz izleme yöntemlerine duyulan ihtiyaç, en önemli sağlık konularından biri haline geliyor.

MEVCUT SİSTEMLERİN NEDEN HALA SORUN TEŞKİL ETTİĞİ

Günümüzün sürekli glikoz izleme (CGM) sistemleri büyük bir ilerleme olsa da tamamen invaziv olmayan sistemler değiller. Çoğu, deri altına yerleştirilen, hücreler arası sıvıda şekeri ölçen ve 10 ila 14 günde bir değiştirilmesi gereken mikro sensörler kullanır . Bu da masraf, rahatsızlık ve cihazın vücutta sürekli "taşınması" anlamına gelir.

Bu nedenle bilim insanları yıllardır kan şekerini iğne kullanmadan , doğrudan ve dışarıdan ölçmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar . Kızılötesi ışıktan sese ve elektromanyetik dalgalara kadar birçok teknoloji denendi, ancak bunların çoğu ya yeterince hassas değil ya da büyük ve kullanışsız cihazlar gerektiriyor.

YENİ YÖNTEM GLİKOZU DERİ ÜZERİNDEN NASIL "GÖRÜYOR"?

Raman spektroskopisi, molekülleri benzersiz "ışık parmak izleri" ile tanımlamak için ışık kullanan bir tekniktir. Sorun şu ki, derideki glikoz sinyali son derece zayıftır ve su, yağ ve protein gibi diğer moleküllerin arasında kolayca kaybolur.

Bu nedenle bir bilim insanı ekibi daha akıllı bir çözüm geliştirdi . Işığın tüm spektrumunu kaydetmek yerine, yalnızca üç çok dar dalga boyu "aralığına" odaklandılar. Bunlardan biri tam olarak glikoza karşılık gelirken, diğer ikisi ciltteki arka plan değişiklikleri için referans görevi görüyor.

Bu sayede sistem "her şeyi duymaya" çalışmaz, yalnızca gerçekten önemli olanı duyar. Sonuç olarak, çok daha küçük ve basit bir cihazla çok daha net bir sinyal elde edilir.

KÜÇÜK CİHAZ, BÜYÜK POTANSİYEL

Araştırmacılar tarafından geliştirilen prototip, küçük bir ev aletinin boyutunda olup, cilde özel bir açıyla yönlendirilen yakın kızılötesi ışık kullanmaktadır. Işık, cildin yüzey katmanlarına nüfuz eder ve yansıyan sinyal hassas bir dedektör kullanılarak analiz edilir.

Bir ölçüm bir dakikadan kısa sürüyor. İğne batması yok, acı yok, sarf malzemesi gerektiren sensör yok.

Laboratuvar koşullarında, farklı glikoz konsantrasyonlarına sahip doku modelleri üzerinde yapılan testlerde, sistem son derece iyi bir doğruluk sergiledi. Ölçüm hatası, modern sürekli glikoz ölçüm cihazları için klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içinde kaldı.

İLK İNSAN DENEMELERİ

Araştırmanın en ilginç kısmı, sağlıklı bir gönüllü üzerinde yapılan ön testlerdir. Bilim insanları dört saat boyunca glikoz seviyelerini üç farklı yöntemle eş zamanlı olarak izlediler: klasik parmak ucu kan testi, iğneli iki ticari CGM cihazı ve ön kola yerleştirilen yeni bir Raman cihazı.

Deney sırasında, gönüllü kan şekerinde değişiklikler oluşturmak amacıyla glikoz içeren iki standart içecek içti. Yeni, invaziv olmayan sistem, bu değişiklikleri iğne kullanan ticari cihazlar kadar doğru bir şekilde takip etti.

Ölçümler arasındaki fark minimal düzeydeydi ve doğruluk, bugün piyasada bulunan en iyi CGM sistemleriyle karşılaştırılabilir düzeydeydi.

Ölçüm sırasında ve sonrasında ciltte herhangi bir tahriş veya istenmeyen reaksiyon olmaması da önemlidir.

BU DURUM GELECEK İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer sonuçlar daha büyük klinik çalışmalarda da doğrulanırsa bu teknoloji kan şekerinin ölçülme şeklini değiştirebilir. Sadece diyabet hastaları için değil , aynı zamanda önleme, sağlık takibi ve hatta spor alanlarında da.

İğnesiz, değiştirilebilir sensörlü, sarf malzemesi gerektirmeyen ve hızlı okuma özelliğine sahip bir cihaz, sürekli glikoz takibini milyonlarca insan için daha erişilebilir, daha ucuz ve daha kabul edilebilir hale getirebilir.

Bilim insanlarının hâlâ yapacak çok işi olsa da, bir şey kesin: Işıkla kan şekeri ölçme fikri artık bilim kurguya ait değil , yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.