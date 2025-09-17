Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var

Yayınlanma:
Pometeon H02 Pro Trailer lastik serisini 19.5 ve 22.5 jant ölçüleriyle pazara sundu.

Prometeon, ticari ve arazi tipi taşımacılık segmentlerine yönelik geliştirdiği H02 Pro Trailer lastik serisini 19.5 ve 22.5 jant ölçülerinde piyasaya sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası taşımacılık için özel olarak tasarlanan yeni seri, düşük dönme direnci, geliştirilmiş yol tutuşu ve artırılmış yük taşıma kapasitesiyle yüksek kapasiteli lojistik operasyonlara çözüm sunuyor.

Nisan itibarıyla 19.5 jant ölçüsündeki ürünler, "Pirelli Prometeon Engineered" markasından Prometeon markasına geçiş yaptı. Temmuz itibarıyla ise 22.5 jant ölçüsündeki versiyon da tamamen Prometeon markasıyla satışa sunuldu.

Düşük dönme direnciyle öne çıkan H02 Pro Trailer serisi, yakıt tüketimini azaltarak toplam operasyonel maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle sürdürülebilir taşımacılığa katkı sunarken, filolar için ekonomik çözümler sağlamayı hedefliyor.

Ürün, yeni sırt deseni sayesinde lastik ömrü boyunca düzenli aşınmayı destekliyor. Yüzeye eşit basınç dağılımı sağlayan yapı, geniş omuz kanallarıyla yüksek yol tutuş kabiliyeti ve etkin su tahliyesi sunarken, artırılmış merkezi kanal sıklığıyla da yüksek kilometre performansı sağlıyor.

M+S ve 3PMSF işaretlemelerine sahip H02 Pro Trailer 19.5 ve 22.5, kış mevzuatlarına tam uyum gösteriyor. Her mevsimde fren performansı ve yol tutuşunu destekleyecek şekilde geliştirilen lastikler, zorlu hava ve yol koşullarında araç güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Tüm ürünlerde yer alan RFID teknolojisi sayesinde, lastiklerin takibi ve yönetimi dijital olarak yapılabiliyor. Bu özellik, filolara kullanım süresince daha etkin izleme ve bakım planlaması yapma olanağı sunuyor.

Avrupa regülasyonlarına uygun şekilde düşük Vecto değerlerine sahip olan ürün, A sınıfı yakıt verimliliği etiketi ile de öne çıkıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

