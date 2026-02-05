Tecrübeli sürücülerin bile bilmediği 10 gizli araba özelliği

“MOYLAN” OKU

İtiraf etmeliyiz ki bu " moylan oku", yakıt deposu kapağının hangi tarafta olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bu ok, 1986 tarihli bir notta "göstergenin, yakıt pompasına yaklaşırken hangi tarafa park edileceği konusunda tahmini ortadan kaldıracağını" öneren Ford mühendisi James Moylan'ın adını taşıyor. Ok, basit olduğu kadar dahiyane de ve ne yazık ki yakın zamanda vefat eden Moylan , orijinal notunda "sadece iki arabalı aileler için değil, aynı zamanda ortak araç kullanıcıları ve özellikle kiralık araç müşterileri için de değerli bir kolaylık yaratmak" amacıyla bu okla yola çıktığını belirtmişti.

GİZLİ ANAHTARLAR

İşte birçok sürücünün bilmediği ancak anahtarlık kumandası çalışmadığında veya pili bittiğinde çilingire harcayacakları paradan ve zahmetten tasarruf etmelerini sağlayabilecek bir özellik. Kapıları uzaktan kilitlemek ve açmak için anahtarlık kumandası bulunan çoğu araçta, bu tür durumlar için tasarlanmış fiziksel bir anahtar da bulunur. Genellikle anahtarlığın metal uç kısmının bir parçasıdır ve genellikle kumandanın yan veya üst kısmındaki bir serbest bırakma düğmesini kaydırarak erişilir. Aracınızın kapısında görünür bir kilit yoksa, muhtemelen kapı kolundaki plastik bir çıkıntının arkasında gizlidir ve erişim için fiziksel bıçağı da kullanabilirsiniz. Çoğu durumda, yalnızca sürücü kapısında ve belki de bagajda anahtar yuvası bulunur.

PASİF KİLİTLEME

Arabanızdan çok uzaklaştığınızda kapıları kilitlemeyi unutup unutmadığınızı hiç düşündünüz mü? Yeni nesil anahtarsız giriş ve düğmeyle çalıştırma sistemine sahip araçlarda yaygın olarak bulunan pasif veya "uzaklaşma" kilitleme özelliği bunun için de mevcut. Bu özellik, aracın anahtar kumandasının araçtan belirli bir mesafede olduğunu algılıyor ve kapıları otomatik olarak kilitliyor; böylece sahiplerine gönül rahatlığı sağlıyor.

VİTES KİLİDİ SERBEST BIRAKMA

Sıkışık bir durumda bilmekte fayda olan bir diğer özellik de otomatik şanzımanlı araçlarda bulunan vites bırakma mekanizmasıdır. Aracınız trafikteyken vitese takılıyken stop ederse, güç olmadan vites kolu hareket etmez ve dolayısıyla araç da duracaktır. Bu güvenlik mekanizması, vites kolunun manuel olarak kilidini açmanıza ve şanzımanın boşa alınmasına, aracın trafikten ve tehlikeden uzaklaştırılmasına olanak tanır. Bu özelliğe genellikle vites kolunun yakınındaki küçük bir çıkıntı çıkarılarak erişilir, ancak daha yeni elektronik vites değiştiricili araçlarda bu mekanizma genellikle gizlenmiştir. Örneğin, elektronik vites değiştiricili Ford araçlarında, direksiyon kolonunun hemen üstündeki bir kapağın altında bulunur.

OTOMATİK UZUN FAR

Karşıdan gelen bir aracın farları algılandığında diğer sürücüyü kör etmemek için uzun farları otomatik olarak kısa fara çeviren ve geçtikten sonra tekrar uzun farları açan bu özellik, son on yılda birçok araçta yaygınlaştı.

EKSTRA ANAHTARLIK FONKSİYONLARI

Benzer şekilde, birçok araba anahtarlığı, sürücülerin aşina olduğu kapıları kilitleme/açma, bagajı açma ve kalabalık bir otoparkta aracı bulmaya yardımcı olmak için farları yakıp söndürme gibi çok çeşitli uzaktan işlevleri yerine getirebilir. Ancak bazı anahtarlıklar, sıcak bir yaz gününde iç mekanı havalandırmak için araca yaklaşırken camları indirmek veya sunroof'u açmak için de kullanılabilir. Ve elbette, anahtarlıktan uzaktan çalıştırma, aracın motorunu çalıştırabilir ve klimayı etkinleştirerek soğuk bir sabah iç mekanı sıcacık veya sıcak bir günde serinletebilir ve hatta ısıtmalı ve soğutmalı koltukları etkinleştirebilir. Bu, aracınızın anahtarlığının neler yapabileceğini görmek için "kullanım kılavuzunu okuma" anıdır.

ARAÇ İÇİ İNTERKOM

Hyundai'nin Driver Talk, Toyota'nın ise Driver Easy Speak olarak adlandırdığı bu teknoloji, aracın ön tarafındaki bir mikrofonu kullanarak sürücünün sesini algılıyor ve net bir şekilde duyulmasını sağlamak için aracın arka hoparlörlerine iletiyor.Bazı büyük üç sıralı SUV ve minibüslerin sürücüleri artık araç içi interkom sistemi kullanarak seslerini yükseltmeden aynı şeyi yapabiliyorlar.

SESSİZLİK KONİSİ

Birçok büyük araçta, aracın arka kısmındaki bilgi-eğlence sisteminin sesini kısan ve ön kısımdaki ses seviyesini düşüren bir özellik bulunur. Bu özellik, arka koltukta bebek koltuğunda uyuyan bir bebeği olan ebeveynlerin ön koltukta sessizce müzik dinlemesi için harika bir çözümdür ve ayrıca çocuk büyüdüğünde ve büyüklerin müziğini duymak istemediğinde de idealdir.

GİZLİ RADYO İSTASYONLARI VE DAHA FAZLASI

HD Radyo, yirmi yıldır piyasada ve yayın ses kalitesini iyileştirmek için çoğu yeni araçta standart bir özellik olarak yer alıyor. Ancak aynı zamanda caz ve klasik müzik gibi niş müzik türleri için alternatif programlar sunan ve sanatçı adlarını, şarkı başlıklarını ve albüm kapaklarını gösteren bitişik frekanslarda alt istasyonlar da içeriyor. Ayrıca şarkıları işaretlemeye ve hatta abonelik gerektirmeden gerçek zamanlı trafik ve hava durumu bilgileri sağlamaya olanak tanıyor.

GİZLİ BÖLMELER

Araç kullanım kılavuzlarında sıkça rastladığımız gizli özelliklerden biri, otomobil üreticilerinin tasarladığı ancak bazı sahiplerinin farkında olmadığı akıllı saklama bölmeleridir. Üretimi durdurulan Dodge Journey'de ön yolcu koltuğunun minderinin altında bir saklama bölmesi bulunuyordu ve Hyundai Santa Cruz'da arka koltuklar yukarı doğru katlanarak daha fazla saklama alanı için çıkarılabilen bir bölmeyi ortaya çıkarıyor. Mevcut Toyota Tacoma ve 4Runner'da, sürücü kapısı açıkken gösterge panelinin sol kısmından sökülebilen bir kapak bulunuyor. Bazı GM araçlarının ekranları, büyük saklama bölmelerini ve kutularını ortaya çıkarmak için motorlu olarak tasarlanmıştır. Çoğu çift kabinli ve uzatılmış kabinli pikapta, katlanabilir arka koltukların altında geniş saklama alanları vardır. Belki de en iyi (ama çok da gizli olmayan) örnek, Rivian R1T pikapta aracın genişliği boyunca uzanan ve kapıların kasa veya tavan bagajına erişim için basamak görevi gördüğü eşya tünelidir.