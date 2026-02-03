Otoparkta casus var! Polonya Ordusu "Çin arabaları ordumuzu gözetliyor!"

Otoparkta casus var! Polonya Ordusu "Çin arabaları ordumuzu gözetliyor!"
Yayınlanma:
Polonya'da , otomobilleri "tekerlekli akıllı telefonlar" olarak tanımlayan bir çalışma, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Veri güvenliği ve modern otomotiv teknolojisiyle ilgili endişeler Avrupa genelinde yayılıyor ve Polonya, askeri tesislere erişimi belirli araçlarla sınırlayan bir sonraki ülke olabilir. Bunlar, özellikle elektrikli olanlar olmak üzere, Çin yapımı modellerdir ve kameralar, radarlar ve diğer sensörler nedeniyle kasıtlı veya kasıtsız olarak hassas veriler toplayabilecekleri tahmin edilmektedir.

in-otm.jpg

Bu adım, halihazırda askeri tesislerin yakınında Çin yapımı elektrikli araçlara kısıtlamalar getiren Birleşik Krallık'ın kararını takip ediyor . Argüman aynı: Modern otomobiller artık sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda veri toplama ve işleme için karmaşık platformlar.

Polonya'da, otomobilleri "tekerlekli akıllı telefonlar" olarak tanımlayan bir çalışma, tartışmayı daha da alevlendirdi. Çalışmada, kameralar, radar ve LiDAR dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklü sistemlerin çevreyi sürekli olarak taradığı ve yanlış ellerde güvenlik değeri taşıyabilecek konum verileri ve diğer bilgileri kaydedebildiği belirtiliyor. Çalışmanın yazarı Paulina Uznańska, bu tür teknolojinin potansiyel istihbarat analizi olasılığını ortaya çıkardığı konusunda uyardı.

Bu bulgulara dayanarak, Polonya Ordusu Genelkurmay Başkanı Wiesław Kukuła'nın Çin araçlarının askeri tesislere ve otoparklarına girişini yasaklayan yönergeler yayınlaması bekleniyor. Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bir prosedürün şu anda geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

cin-otmb.jpg

Yazılım ve bileşenler konusu özellikle hassas. İngiltere'de, Çin yasalarının devletin Çin'de geliştirilen teknoloji tarafından toplanan verilere erişmesine izin verebileceği konusunda zaten uyarılar yapıldı. Eğer Polonya bunu yasaklamaya karar verirse, bu sadece BYD , MG, XPeng veya Geely gibi markaları değil, kaputundaki amblemden bağımsız olarak Çin sensörleri veya yazılım çözümleri kullanan tüm araçları da kapsayacaktır.

Tedbirlerin daha geniş bir kapsamda uygulanması da değerlendiriliyor. Bazı uzmanlar, havaalanları veya enerji santralleri gibi önemli altyapıların yakınında kısıtlamalar getirilmesi olasılığından bahsediyor ancak böyle bir adımın yasal ve piyasa sorunlarından kaçınmak için Avrupa Birliği kurallarıyla dikkatlice koordine edilmesi gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Otomotiv
Tecrübeli sürücülerin bile bilmediği 10 gizli araba özelliği
Tecrübeli sürücülerin bile bilmediği 10 gizli araba özelliği
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?