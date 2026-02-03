Otoparkta casus var! Polonya Ordusu "Çin arabaları ordumuzu gözetliyor!"

Veri güvenliği ve modern otomotiv teknolojisiyle ilgili endişeler Avrupa genelinde yayılıyor ve Polonya, askeri tesislere erişimi belirli araçlarla sınırlayan bir sonraki ülke olabilir. Bunlar, özellikle elektrikli olanlar olmak üzere, Çin yapımı modellerdir ve kameralar, radarlar ve diğer sensörler nedeniyle kasıtlı veya kasıtsız olarak hassas veriler toplayabilecekleri tahmin edilmektedir.

Bu adım, halihazırda askeri tesislerin yakınında Çin yapımı elektrikli araçlara kısıtlamalar getiren Birleşik Krallık'ın kararını takip ediyor . Argüman aynı: Modern otomobiller artık sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda veri toplama ve işleme için karmaşık platformlar.

Polonya'da, otomobilleri "tekerlekli akıllı telefonlar" olarak tanımlayan bir çalışma, tartışmayı daha da alevlendirdi. Çalışmada, kameralar, radar ve LiDAR dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklü sistemlerin çevreyi sürekli olarak taradığı ve yanlış ellerde güvenlik değeri taşıyabilecek konum verileri ve diğer bilgileri kaydedebildiği belirtiliyor. Çalışmanın yazarı Paulina Uznańska, bu tür teknolojinin potansiyel istihbarat analizi olasılığını ortaya çıkardığı konusunda uyardı.

Bu bulgulara dayanarak, Polonya Ordusu Genelkurmay Başkanı Wiesław Kukuła'nın Çin araçlarının askeri tesislere ve otoparklarına girişini yasaklayan yönergeler yayınlaması bekleniyor. Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bir prosedürün şu anda geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Yazılım ve bileşenler konusu özellikle hassas. İngiltere'de, Çin yasalarının devletin Çin'de geliştirilen teknoloji tarafından toplanan verilere erişmesine izin verebileceği konusunda zaten uyarılar yapıldı. Eğer Polonya bunu yasaklamaya karar verirse, bu sadece BYD , MG, XPeng veya Geely gibi markaları değil, kaputundaki amblemden bağımsız olarak Çin sensörleri veya yazılım çözümleri kullanan tüm araçları da kapsayacaktır.

Tedbirlerin daha geniş bir kapsamda uygulanması da değerlendiriliyor. Bazı uzmanlar, havaalanları veya enerji santralleri gibi önemli altyapıların yakınında kısıtlamalar getirilmesi olasılığından bahsediyor ancak böyle bir adımın yasal ve piyasa sorunlarından kaçınmak için Avrupa Birliği kurallarıyla dikkatlice koordine edilmesi gerekiyor.