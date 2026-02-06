Avrupa Tesla'nın pabucunu dama attı, lider Alman devi oldu

2025'te full elektrikli araç pazarında Çinli BYD tarafından geride bırakılan Tesla bir darbe daha aldı. Alman devi Volkswagen, 2025 verilerine göre Avrupa pazarında Tesla'yı tahtından etti ve elektrikli araç satışlarında zirveye oturdu.

JATO’nun paylaştığı rakamlara göre Volkswagen markalı bataryalı elektrikli araç satışları, 2024’e kıyasla %56 yükseldi. Artışta özellikle yeni ID.7 modeline gelen yoğun talep etkili oldu. Aynı dönemde Tesla’nın Avrupa’daki tescil/registrasyonları ise %27 geriledi.

volkswagen-id7.jpg

Veriler, Volkswagen’in geçen yıl Avrupa’da 274.278 elektrikli araç satışı yaptığını; Tesla’nın ise 236.357 adette kaldığını gösterdi.

Tesla’nın sınırlı ve eskiyen model portföyü, Avrupa’da hem yerleşik Avrupalı üreticilerden hem de sayısı hızla artan Çinli markalardan gelen sert rekabetlere yenik düşüyor. Ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk’ın Avrupa’daki aşırı sağ partilere desteği, bazı tüketicilerden büyük tepki buldu.

tesla-2.jpg

JATO Dynamics, 2025’te Avrupa’da full elektrikli otomobil kayıtlarının bir önceki yıla göre %29 artarak “kayda değer bir sıçrama” yaptığını belirtirken, toplam otomobil kayıtlarındaki artışın %2,3 ile sınırlı kaldığını aktardı.

Rapor; AB dışından Norveç, İsviçre ve Britanya’nın da dahil olduğu 28 Avrupa ülkesini kapsıyor, Bulgaristan ve Malta’yı ise hariç tutuyor.

Kaynak: Reuters

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

