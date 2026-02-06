Avrupa Tesla'nın pabucunu dama attı, lider Alman devi oldu

JATO’nun paylaştığı rakamlara göre Volkswagen markalı bataryalı elektrikli araç satışları, 2024’e kıyasla %56 yükseldi. Artışta özellikle yeni ID.7 modeline gelen yoğun talep etkili oldu. Aynı dönemde Tesla’nın Avrupa’daki tescil/registrasyonları ise %27 geriledi.

Veriler, Volkswagen’in geçen yıl Avrupa’da 274.278 elektrikli araç satışı yaptığını; Tesla’nın ise 236.357 adette kaldığını gösterdi.

Tesla’nın sınırlı ve eskiyen model portföyü, Avrupa’da hem yerleşik Avrupalı üreticilerden hem de sayısı hızla artan Çinli markalardan gelen sert rekabetlere yenik düşüyor. Ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk’ın Avrupa’daki aşırı sağ partilere desteği, bazı tüketicilerden büyük tepki buldu.

JATO Dynamics, 2025’te Avrupa’da full elektrikli otomobil kayıtlarının bir önceki yıla göre %29 artarak “kayda değer bir sıçrama” yaptığını belirtirken, toplam otomobil kayıtlarındaki artışın %2,3 ile sınırlı kaldığını aktardı.

Rapor; AB dışından Norveç, İsviçre ve Britanya’nın da dahil olduğu 28 Avrupa ülkesini kapsıyor, Bulgaristan ve Malta’yı ise hariç tutuyor.

Kaynak: Reuters