‘Seks kölesi’ ticareti polis kamerasında

Sivil polisler 25 Ekim 2025 gecesi Olgunlar Caddesi’ndeki Rio Night Club adlı tele-bara girdi.

Saat 00.10’du.

Üzerlerinde gizli çekim yapan yaka kamerası vardı.

Vestiyerde çalışan Ö.Y., kolonya tutup içeriye buyur etti.

Tele-bar ‘U’ şeklindeydi.

Ortada sahne…

Sahnenin çevresinde masalar…

Masalarda ‘müşteri’ bekleyen konsomatrisler vardı.

Şef garson M.Y.O., polislerin masasına geldi.

Konsomatrisleri işaret edip şöyle dedi:

“Sahnenin etrafında gördüğünüz bayanları anlaşmanız durumunda mekandan cinsel birliktelik için çıkartabilirsin. İstediğin bayan var ise söyle, gecelik bir vurmaya (cinsel ilişkiyi kastediyor) anlaş. İstediğini götür otele, zaten sarhoşlar, ne istersen yaparlar.”

Polisler şef garsona yanıt vermedi.

İçeriyi süzdüler bir süre.

Az önce vestiyerde polisleri karşılayan Ö.Ç., masalara konsomatrisleri yönlendirdi. Sonra polislere sırnaşarak, şunları söyledi:

“Abi şu arkadaki kızlar sizi kesiyor. Çağırın şu kızları da verin paralarını, s… şunları, kendilerine getirin.”

Bu sırada konsomatrisler kucak dansı yapıyor ve cinsel figürler sergiliyordu.

Ulus’dan Akay’a

Rio, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mühürlediği ve dava açtığı, fuhuş amaçlı işletilen dokuz tele-bardan biri.

Rio iddianamesinde altı mağdur yer alıyor.

Aralarında tele-bar sahibi, müessese müdürü ve şef garsonların da olduğu altısı tutuklu sekiz sanık yargılanacak.

İddianamede yer verilen bir ifadede, Ulus’taki genelev kapandıktan sonra yerini Çankaya’nın Akay bölgesindeki tele-barların aldığı ifade ediliyor.

İşleyiş şöyle:

‘Müşteriler’ tele-bara fuhuş için özellikle geliyor.

Konsomatrisler şef garsonlar tarafından masaya yönlendiriliyor.

Müşteri ile kadın saatlik ya da gecelik cinsel ilişki için pazarlık ediyor.

Tele-bar bu ‘alışverişte’ üç yolla para kazanıyor.

Bir, masaya gelen hesabı şişirerek…

İki, vestiyere yüklü bir bahşiş bırakarak…

Üç, kadından komisyon alarak.

Müşteri ile kadın yakındaki bir otele gidip ilişkiye giriyor.

‘Rio’dan başka sekiz tele-bar daha vardı.

İsimleri şöyle:

Pikola, Nirvana, Corte, Mia, Bacardi, Avlu, Ciklet ve Contes.

Hem satıyor hem taciz ediyor

E.Y.A., ‘Pikola’daki beş mağdurdan biri.

“Tele-barlarda şef garsonların ve mekan sahiplerinin bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım” diyor.

‘Pikola’nın sahibi S.B. hakkında şu bilgileri veriyor:

“S.B., müşteriler ile fuhuş amaçlı dışarı çıkan kadınlardan para ister. Genelde nakit alır. Nakit alma şansı yoksa bir hesap numarası verir ama kendi üzerine olmaz. S.B.’ye birkaç kez para verdim ama oğlunun hesabına gönderdim. Bu para cinsel birliktelik için alınan komisyondur. S.B., kızların hepsinden komisyon alır. Çalıştırdığı kadınlara dönem dönem cinsel tacizde bulunur.”

E.Y.A., S.B.’nin oğluna yolladığı 3 bin TL’lik havalenin dekontunu kanıt olarak sundu.

‘Pikalo Davası’nda beş mağdur, sekizi tutuklu dokuz sanık var.

Her masadan 1000 TL

G.K. ‘Bacardi’de çalışıyor.

Dört çocuk annesi.

Boşanınca konsomatrisliğe mecbur kalmış.

Kadınların çalışabilmek için Bacardi’nin sahipleriyle ve çalışanlarla ilişkiye girmek zorunda bırakıldığını iddia ediyor. Bu kişilerin yönlendirdikleri her masa için kadınlardan 1000 TL aldığını ileri sürüyor.

G.K., anlatıyor:

“Müşteri tuvalete gittiğinde masasındaki içeceğine cintonik ya da içeriğini bilmediğim şeyler koyarak çabuk sarhoş olup iradelerini kaybetmelerini sağlarlar.”

‘Bacardi Davası’nda 10 mağdur ve altısı tutuklu 11 sanık var.

Türkçe öğretmeni konsomatris

A.A.Ş., ‘Corte’de çalışıyor.

İki okulda Türkçe öğretmenliği yapmış.

Maddi sıkıntılardan ötürü fuhuşa sürüklenmiş.

Altı yıl önce ‘Corte’de işe girmiş.

Saati 15 bin TL.

A.A.Ş., şu bilgileri veriyor:

“Mesul Müdür S.T., beni müşterilere pazarlamaya ve masalara yönlendirmeye başladı. Para karşılığı cinsel birliktelik için anlaştığım erkeklerle farklı otellere gittim. Bu birlikteliklerden dolayı aldığım paralardan S.T.’ye komisyon vermeye başladım.”

A.A.Ş., S.T.’ye yaptığı havalelerin dekontlarını ve aralarındaki yazışmaları savcılığa sundu.

‘Corte Davası’nda 15 mağdur ve 12’si tutuklu 17 sanık var.

Polis kamerası kayıtta

Sivil polisler 25 Ekim 2025 gecesi saat 23.45’te Contes’e girdi.

Boş bir masaya oturdular.

Yan masadaki Ö.A. adlı müşteri polislerle sohbete girişip şöyle dedi:

“Bu mekan eskort çalıştırıyor. Kız çıkarmaya geldim. Önceden de çıkardım. Siz de çıkaracaksanız fazla beklemeyin. Sona kötüler kalıyor. Alın, götürün, işinizi görün. Kızların götürdüğü oteller pahalı. Bazıları eve de gidiyor. Vestiyere para vermelisiniz, yoksa çıkartamazsınız.”

Ö.A., 15 dakika sonra P.B. adlı kadını masaya çağırarak, cinsel ilişki için pazarlık etti.

Anlaştılar.

Hesabı ödeyip otele gitmek üzere kalktılar.

Ö.A., vestiyer çalışanının eline para tutuşturdu.

Dışarıda bekleyen polisler çiftin bindiği aracı takibe aldı.

Yakındaki bir otelde girdiler.

Bir saat sonra çıktılar.

P.B., saat 02.54’te mekana dönerek, çalışmaya devam etti.

‘Contes Davası’nda 23 mağdur kadın var.

Altı tutuklu sanık yargılanacak.

86 mağdur, 88 sanık

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin özel talimatıyla başlatılan soruşturma sonucu dokuz ayrı tele-bar için dokuz dava açıldı.

İddianamelerde toplam 86 mağdur ve 63’ü tutuklu 88 sanık var.

140 ‘müşteri’ bilgi sahibi sıfatıyla dinlendi.

Sanıklara fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlamasıyla iki yıldan dört yıla kadar hapis isteniyor. Her bir cinsel birliktelik için ayrı cezalar talep ediliyor. Suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle cezanın dörtte üçe kadar arttırılması söz konusu olacak.