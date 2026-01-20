Zeki Müren'in terzisi ünlü modacı Muzzaffer Çaha hayatını kaybetti

"Sanat Güneşi" Zeki Müren’in tam 30 yıl boyunca kostümlerini tasarlayan, Türkiye’de erkek moda literatürünün öncü isimlerinden ünlü modacı Muzaffer Çaha, 84 yaşında vefat etti.

Acı haberi, Çaha’nın bir dönem kostümlerini hazırladığı ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uzun süredir rahatsızlığı bulunan Çaha’nın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Akay, "Sanat Güneşi Zeki Müren’in otuz yıl beraber çalıştığı efsane modacı Muzaffer Çaha’yı, 84 yaşında kaybettik. Uzun süredir rahatsızlığı olan Çaha, 90’lı yıllarda albümlerim ve konser afişlerim için Erol Atar’ın çektiği fotoğraflarımda giydiğim kostümlerimi dikmişti. Çaha ismi, Türkiye’de erkek moda literatürünü oluşturan ilk isim olma özelliğini taşır. Cenazesi 21 Ocak Çarşamba günü Topkapı Süryani Mezarlığı’nda defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanarak usta modacının tasarımlarıyla çekilmiş eski fotoğraflarını paylaştı.

CENAZE TÖRENİ

Usta modacının cenazesinin 21 Ocak Çarşamba günü (yarın) Topkapı Süryani Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

MUZAFFER ÇAHA KİMDİR?

Diyarbakır’da doğan ve baba mesleği olan tekstille küçük yaşlarda tanışan Muzaffer Çaha, kumaş işlemeyi dönemin efsane terzilerinden öğrendikten sonra İtalya’da dizayn eğitimi aldı. Çaha’yı moda dünyasında eşsiz kılan bazı özelliklerin başında, Sanat Güneşi Zeki Müren’in sahne ışıkları altındaki o görkemli ve sıra dışı kostümlerinin ardındaki deha olarak tanınması geliyordu. Türkiye’de erkek modasını bir literatür haline getiren ilk isimlerden biri kabul edilen Çaha, kendi çizgilerini Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede sergiledi ve son 10 yılında dünya jet sosyetesine özel defileler düzenledi. Usta modacı ayrıca, tasarımlarını sadece podyumlarda değil, yurt içinde ve dışında birçok vakıf yararına düzenlenen yardım defilelerinde de kullanarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

