Vuslat Doğan ve Ali Sabancı boşanıyor: Birbirimizden hiçbir maddi talebimiz yok

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları'nın sahibi, iş insanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan'ın kızı Hürriyet Gazetesi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı, Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Sabancı ve Doğan, evliliklerini bitirdiklerini paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Yaptıkları açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasını hatırlattı. Tedavi süreçleri ve devamında gelişen dönemde 'aynı mevsimde buluşamadık' diyen ünlü çift kazadan dolayı birbirlerini sorumlu tutmadıklarını söyledi.

"AİLECEK BİNDİĞİMİZ TEKNEMİZ KAYALARA OTURDU"

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan çiftinin yaptığı ortak açıklama şu şekilde:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

"BİRBİRİMİZDEN HİÇBİR MADDİ TALEBİMİZ OLMADAN AYRILIYORUZ"

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı."

TEKNE KAZASI

2023 yılında tatil için gittikleri Yunan Adası Leros'tan akşam yemeği için zodyak botla çıkan çift ağır bir kaza geçirmişti. Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Ali Sabancı'nın ameliyatı 7 saat sürdü.