Uyuşturucu testi pozitif çıkan Birce Akalay'dan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlaması yöneltilen 19 ünlü isim 8 Ekim'de sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapıldıktan serbest bırakılan aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü ismin test sonuçları çıktı.

Buna göre testleri alınan 19 kişiden sekiz kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan ünlü oyuncu Birce Akalay bu ifadeleri kullandı:

Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu,yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle..