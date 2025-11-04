Usta oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Ahmet Gülhan (85) hayatını kaybetti. Gülhan Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Gülhan'ın ikindi namazına müteakip Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı'nın yanı sıra sanat camiasından Erol Evgin, Şevket Altuğ, Erkan Can ile sevenleri katıldı. 85 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Gülhan, kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığında toprağa verildi.

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde, Zeki Alasya, Metin Akpınar'la beraber 1967'de İstanbul'da kurulan Devekuşu Kabare'nin kurucularından oldu.

ahmet-gulhan-2.jpg

Çoğu Devekuşu Kabare'de olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol alan, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren Gülhan, birçok sinema ve dizi filminde oynadı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ"

Oyuncu Şevket Altuğ, "Çok önemli bir değerdi,bizim neslin çok kıymetlisiydi. Çok iyi bir dostumuzdu, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Aramızda dostluktan başka bir şey yoktu. Sırayla gidiyoruz işte yavaş yavaş. Kendisinden en çok gırgır geçmeyi öğrendim şaka değil bu gerçek hayatı tatlılaştıran bir insandı, bardağın hep dolu tarafını görürdü" şeklinde konuştu.

"ÇOK MÜCADELE VERDİK"

Manevi kızı Habibe Güldalı ise, "Üzgünüz sekiz aydır çok mücadele verdik işte sonunda hastaneye yatırdık. Kalp krizi ve nefes darlığı sonucunda vefat etti. Sekiz ay öncede annem öldü üst üste. Yapacak bir şey yok. Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncularından biri. Gurur duyuyorduk, evladı olarak çok üzgünüz" dedi.

ahmet-gulhan-1.jpg

"TÜRK TİYATROSUNUN ÇOK BÜYÜK BİR İSMİYDİ"

Sanatçı Erol evgin ise, "Ahmet Gülhan Türk tiyatrosunun çok büyük bir ismiydi. Büyük bir ustaydı, zamanlama ustasıydı. Ondan çok şey öğrendik. Biz 1 yıl beraber çalıştık tam bir yıl 200 oyun oynadık. Aynı sahneyi paylaştık, hakikaten tiyatroda bir devdi. Ayrıca sinemada da çok önemli işler yaptı. Çok üzüntülüyüm, çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağolsun herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

