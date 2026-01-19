Ünlü tasarımcı Valentino Garavani hayatını kaybetti

İtalya'nın önde gelen tasarımcılarından Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Kendi adını taşıyan moda devinin kurucusu olan Garavani, Ocak 2008'de 75 yaşındayken emekliye ayrılmıştı.

Altmışlı yıllardan itibaren kadın gece elbiselerindeki aşırı zarafet, gösteriş ve kendi adıyla anılan kırmızı tonuyla ününü tüm dünyaya duyuran Garavani'nin vefatı, vakfı tarafından açıklandı.

MODA USTALARININ ÇIRAKLIĞINI YAPTI

Giorgio Armani, Krizia, Gianfranco Ferrè, Ottavio Missoni ve Gianni Versace ile birlikte, İtalyan modasının tüm dünyada tanınmasına ve takdir edilmesine katkıda bulunan tasarımcılar neslinin parçası olan Valentino Clemente Ludovico Garavani, 11 Mayıs 1932'de Pavia eyaletindeki Voghera'da doğdu.

Valentino Garavani, moda tutkusunun peşinden giderek Paris'te eğitim aldı ve dönemin diğer tanınmayan gençleri Yves Saint-Laurent ile Karl Lagerfeld ile aynı sıraları paylaştı. Dior ve Balmain gibi devlerin yanında çıraklık yaptıktan sonra İtalya'ya döndü.

Valentino Garavani

ŞİRKETİN KURULUŞU VE GİAMMETTİ İLE ORTAKLIK

1960 yılında, hayatının dönüm noktası olan iş ve hayat arkadaşı Giancarlo Giammetti ile tanıştı. Birlikte Maison Valentino’yu kurdular. Garavani yaratıcı tasarımlara odaklanırken, Giammetti işin finansal ve organizasyonel kısmını yöneterek markayı iflasın eşiğinden kurtarıp küresel bir dev haline getirdi.

"VALENTİNO KIRMIZISI" VE BEYAZ KOLEKSİYON

Valentino'nun imzası, içinde turuncu tınılar barındıran parlak **"Valentino Kırmızısı"**dır. Bu tutkusu, çocukken operada gördüğü kırmızı elbiseli bir kadından etkilenmesiyle başlamıştır. Öte yandan, 1968'de sunduğu tamamen beyaz ve fildişi tonlarındaki koleksiyonu, Jacqueline Kennedy'nin Onassis ile evlenirken giydiği gelinlikle tarihe geçmiştir.

YILDIZLARIN TASARIMCISI

Liz Taylor'ın bir film galasında elbisesini giymesiyle dünya çapında tanınan Valentino; Audrey Hepburn'den Julia Roberts'a, Jacqueline Kennedy'den Naomi Campbell'a kadar dünyanın en şık kadınlarını giydirmiştir.

MARKANIN GENİŞLEMESİ VE EL DEĞİŞTİRMESİ

70'li ve 80'li yıllarda marka hazır giyim, parfüm ve jean serileriyle daha geniş kitlelere ulaştı. Lüks yaşam tarzı ve pug köpeklerine olan düşkünlüğüyle bilinen Garavani, 1998'den itibaren şirket hisselerini satmaya başladı. Günümüzde marka, Katar merkezli Mayhoola fonu kontrolündedir.

EMEKLİLİK VE SONRASI

Valentino, 2008 yılında Paris'te tüm modellerin kırmızı giydiği görkemli bir defileyle moda dünyasına veda etti. Kendisinden sonra bayrağı devralan isimler arasında Maria Grazia Chiuri ve Pierpaolo Piccioli yer alırken, 2024 yılı itibarıyla markanın yaratıcı direktörlüğünü Alessandro Michele üstlenmiştir.