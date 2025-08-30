'Ünlü rapçi intihar girişiminde bulundu' iddiası

Sansar Salvo lakaplı şarkıcı Ekincan Aslan'ın paylaştığı bir videonun ardından intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Sansar Salvo lakabıyla tanınan şarkıcı Ekincan Aslan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir, sosyal medya paylaşımından yaptığı paylaşımla, 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü şarkıcı Ekincan Aslan’ın intihar ettiğini iddia etti.

En son yayınladığı bir video sonrası kendisinden haber alınamayan şarkıcının çok sayıda ilaç içtiği ve bir hastanede müşahede altında olduğu ileri sürüldü.

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989, Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.

2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

