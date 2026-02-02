Ünlü rapçi 20 metre yükseklikten düştü: Tekerlekli sandalyeden paylaşım yaptı

İspanyol rapçi Delaossa, Madrid'de verdiği konser sırasında 20 metre yükseklikten düştü. Ünlü rapçi, kazanın ardından tekerlekli sandalyede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İspanyol rapçi Delaossa, Madrid’de verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Olay, 31 Ocak 2026 Cumartesi gecesi Madrid'deki Movistar Arena'da gerçekleşti.

Ünlü rapçi, konser şovunun bir parçası olarak sahne üzerindeki yüksek bir platformdan inmeye hazırlandığı sırada bağlı olduğu ip koptu. İpin kopmasının ardından Delaossa, yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü.

delaossa-rapci.webp

O anlar, konseri takip eden hayranları tarafından saniye saniye kaydedildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Düşüşün ardından sahnede birkaç saniye boyunca hareketsiz kalan Delaossa, izleyiciler ve teknik ekip arasında büyük paniğe neden oldu. Sağlık görevlilerinin ve teknik ekibin yardımıyla güçlükle ayağa kaldırılan rapçi, hastaneye sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, Delaossa’nın çarpmanın etkisiyle omzunun çıktığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi ezilmeler meydana geldiği belirlendi.

delaossa-momentos-antes-de-la-caida-en-el-movistar-arena.jpeg

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE MESAJ VERDİ

Talihsiz kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Delaossa, bir kolu askıya alınmış halde tekerlekli sandalyede olduğu fotoğrafına, "Teşekkürler Madrid, sizi seviyorum" notunu düştü.

Halen turne kapsamında olan rapçinin, sağlık durumu nedeniyle konser programına ara verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

626534872-18555853741047576-8073329351335301233-n.jpg

