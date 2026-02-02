Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Sahneye iç çamaşırıyla çıktı

Yayınlanma:
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle, müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede sahne alan Justin Bieber'ın, sahneye iç çamaşırıyla çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

Los Angeles'ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah yaptı.

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"ın oldu.

"Yılın Albümü" ödülünü ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü kazandı.

grammy-billie-eilish.jpg

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı.

"En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasının oldu.

lady-gaga.webp

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerinin sahibi oldu.

Alternatif müzikte The Cure, "Songs Of A Lost World" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi,"Never Enough" adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

kendrick-lamar-best-rap-album-win.webp

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.

JUSTIN BIEBER'IN SAHNE KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ödüllerin dağıtıldığı gecede dikkat çeken bir isim de Justin Bieber oldu. Ünlü şarkıcı, 2022’den bu yana ilk kez Grammy sahnesine çıkarak yedinci stüdyo albümü Swag’den çıkan ikinci single, "Yukon"u seslendirdi.

Bieber, sahneye kendi markasına ait boxer ve siyah çorap dışında üstsüz, gövdesine asılı mor bir elektro gitar ile çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

1200xauto-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

