Ünlü oyuncu Eda Ece pijamacı oldu

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Eda Ece yeni işini duyurdu. Eda Ece pijamacı oldu.

Son olarak Yasak Elma isimli dizide rol alan Eda Ece ticarete atıldı ve pijamacı oldu.
Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen ve 1 çocuğu olan Eda Ece, "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku, dinlenme yok. Sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz" demişti.

whatsapp-image-2026-01-24-at-10-57-10.jpeg

İLK MAĞAZASINI ETİLER'DE AÇTI

Eda Ece, Posta'daki habere göre kurduğu pijama markasının ilk mağazasını da Etiler'deki bir AVM'de açtı.

Eda Ece annesinin doğum gününü böyle kutladıEda Ece annesinin doğum gününü böyle kutladı

Ece, şunları söyledi:
"Dijitalde satış yapıyorduk. Ama mağaza olarak ilk burada açtık. Dayım 50 yıldır tekstil işiyle uğraşıyor. Kumaşlarımız insan tenine zararı olmayan kumaşlar. Moda düşkünü değilimdir, pijama ve eşofmanlarla rahat ederim. Evde giydiğim, beğendiğim şeyleri burada satışa sunuyoruz. Çok sık indirim yapmaya çalışıyoruz. İndirimi herkes sever, ben de severim.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

