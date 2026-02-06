Şeyma Subaşı günler sonra ilk defa görüntülendi

Uyuşturucu soruşturmasının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Şeyma Subaşı, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yapılan uyuşturucu testi ise pozitif çıkmıştı.

Soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından sık sık Kur’an-ı Kerim paylaşımlarında bulunan Şeyma Subaşı, daha önce yaptığı açıklamalarda "samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

ANNESİYLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak olan Subaşı, önceki gün annesiyle birlikte Bebek’te görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre, hızlı adımlarla temposunu bozmadan yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş yapan Şeyma Subaşı, yürüyüş sonrası annesiyle birlikte Bebek’ten ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

