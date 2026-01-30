Şeyma Subaşı: Bundan sonra zor görürsünüz bikinili fotoğraflarımı

Yayınlanma:
Şeyma Subaşı, yayınladığı soru-cevap videosunda sosyal medya paylaşımlarına dair aldığı kararı duyurarak, "Bundan sonra zor görürsünüz bikinili fotoğraflarımı" dedi.

29 Aralık’ta Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yapılan uyuşturucu testi ise pozitif çıkmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan Erdoğan adımıŞeyma Subaşı'ndan Erdoğan adımı

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturma sürecinin ardından sosyal medya hesaplarından sık sık Kur’an-ı Kerim paylaşımlarında bulunan Şeyma Subaşı, daha önce yaptığı açıklamalarda “samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini” ifade etmişti.

Şeyma Subaşı, bu kez yayınladığı soru-cevap videosunda kullandığı ifadelerle dikkat çekti. "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyen Subaşı'nın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

