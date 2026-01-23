Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile birlikte Levent’te bir tenis kortu çıkışında objektiflere yansıdı.

Spor kıyafetleri ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, yeni tutkusunu hayranlarıyla paylaşırken, tenis deyince akla gelen isimlerden Hülya Avşar hakkında sorulan soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

"HÜLYA AVŞAR İLE MAÇ YAPMAK İSTEMEM"

Habertürk'ün haberine göre, Özpirinçci, tenise yeni başladıklarını belirterek, "Tenis öğreniyoruz, henüz çok yeniyiz" dedi.

Basın mensuplarının, "Tenis denince akla Hülya Avşar gelir. Siz onunla maç yapmak ister misiniz?" sorusu üzerine ünlü oyuncu "Hülya Avşar ile maç yapmak istemem" yanıtını vererek, kahkaha attı.

Son olarak başrolünde yer aldığı Sakıncalı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Özge Özpirinçci, projesinin erken final yapması ile ilgili ise, "Bu dönem böyle bir dönem demek ki. Bazıları erken bitiyor, bazıları da devam ediyor" dedi.