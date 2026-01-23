Murat Ünalmış acı haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Ünalmış, teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teyzesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Teyzesinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canım teyzemi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Rabbim yattığın yeri nur etsin. Ebedi hayatında huzura erdirsin. Mekanın cennet olsun."

Ünalmış'ın paylaşımının ardından takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulundu.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri’de doğan Murat Ünalmış, kariyerine 2000’li yılların başında Hayat Bağları, Sınırlı Aşk ve Kurşun Yarası gibi dizilerle başlamıştır.

Sinema dünyasındaki ilk önemli deneyimini ise Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Güneşi Gördüm ve New York’ta Beş Minare filmleriyle yaşamıştır.

Televizyon kariyerindeki tanınırlığı, Yer Gök Aşk dizisindeki Yusuf karakteriyle artmıştır. Ardından Sevda Kuşun Kanadında ve Deli Gönül gibi yapımlarda yer almıştır.

2018-2021 yılları arasında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Demir Yaman karakteri, kariyerinin en bilinen rollerinden biri olmuştur. Son olarak 2023 yılında Gülcemal dizisinde başrol oynamıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

