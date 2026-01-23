Demet Akalın başlattı Funda Arar devam etti: Bize yetmez!

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın başlattığı yeşil pasaport çağrısına meslektaşı Funda Arar’dan destek geldi.

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan ve meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, Demet Akalın'ı isyan ettirmişti.

Akalın, "Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" sözleriyle sanatçılara da yeşil pasaport verilmesi gerektiğini savunmuştu.

demet-akalin.webp

"SADECE BİZE OLMASI BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Demet Akalın’ın bu çağrısına destek Funda Arar'dan geldi. Kendi ekibinden örnek veren Arar, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

  • "Vize problemi yaşadık. Gitarist arkadaşımız iki defa başvurmasına rağmen çıkmadı.
  • Şu an için benim olmadı ama artık Avrupa turneleri zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu. Bize verdin ama ekipten çıkan olmuyor.
  • Sadece bize olması bir şey ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lazım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez."

funda-arar.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

