Fedon geleneği bozdu: Boğaz'ın buz gibi sularına atladı!

Yıllardır Bodrum’da denize girerek yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Fedon, bu kez ters köşe yaptı.

Ünlü şarkıcı, buz gibi soğuğa meydan okuyarak İstanbul Boğazı’nın serin sularına kendisini bıraktı.

"BUNDAN SONRA KIŞ SEZONUNU DA BEN AÇACAĞIM"

Fedon, bu kez mayosuyla değil, atkı ve beresiyle kamera karşısına geçti. İstanbul Boğazı’na atlayarak kış sezonunu resmen başlattığını ilan etti.

Suya atladıktan sonra neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Fedon, yeni kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yaz sezonunu Bodrum’da denize girerek açıyordum. Bu kez İstanbul Boğazı’na atlayarak kış mevsiminin misyonunu üstlendim. Bundan sonra kış sezonunu da ben açacağım."

Fedon’un soğuğa aldırmadan Boğaz'a atlayışı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.