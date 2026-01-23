Çağlar Ertuğrul'dan Suudi Arabistan'a destek

Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve birçok Türk ünlünün de katıldığı Joy Awards 2026 hakkındaki soruları yanıtladı.

Joy Awards 2026'da, Hande Erçel, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Hazal Kaya, Kaan Urgancıoğlu ve Büşra Develi gibi isimler boy göstermişti.

30 dakikada 10 milyon dolar kazandı

"DEVAM ETSİN, SEKTÖR İÇİN BAŞARILI HAMLELER"

Törene Türkiye'den katılımın yüksek olmasıyla ilgili konuşan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"İnce ayrıntısına kadar düşünülmüş tören oldu. Gidenler Türkiye'yi güzel temsil etti. Devam etsin, sektör için başarılı hamleler. Suudi Arabistan'ın sanat ve spor konusuna yatırımları var. Ben de destekliyorum"

Arabistan'da Türk rüzgarı

METALLİCA KONSERİ İÇİN YURT DIŞINA GİDİYOR

Çağlar Ertuğrul, yaz planlarını da açıkladı. Sıkı bir rock müzik takipçisi olduğunu belirten oyuncu, "Özellikle konserine gitmek istediğiniz biri var mı?" sorusuna "Metallica var, çok önceden bilet aldım. Yaza doğru yurt dışında olacak. O konsere gideceğim." dedi.