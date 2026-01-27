Müjdat Gezen'in acı günü: Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilirken, yeğeni Müjdat Gezen ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Burçak Tarlası’ ve ‘Seher Vakti Bülbül Ağlar’ ile akıllarda yer edinen usta sanatçı Seha Okuş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yeğeni Müjdat Gezen, Betül Demir, Okuş’un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Seha Okuş’un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.
"BU KADAR SEVİLDİĞİNİN ÇOK FARKINDA DEĞİLDİK"
Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, şu ifadeleri kullandı:
- "Seha Okuş’un yeğeniyim. Hepiniz buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki halam, hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi; burada toplanarak bunu bir kez daha gösterdi.
- Anladım ki gerçekten çok seviliyormuş. Sağlığında bu kadar sevildiğinin aslında çok farkında değildik. Özellikle ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ türküsü… Vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bundan bahsedildiğinde, kendisini tanımayanlar bile ‘O türküyü söyleyen mi? Ne kadar güzel’ diyerek çok sıcak mesajlar ilettiler.
- Herkese, tüm sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin."
"BÖYLESİ BÜYÜK SANATÇILAR ÇOK ZOR YETİŞİR"
Şarkıcı Betül Demir ise, şöyle konuştu:
- "Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten ömrünü müziğe ve kültürümüzü yaşatmaya adamış, Türk halk müziği için elinden geleni yapmış, kendini öğrencilerine adamış muhteşem bir insandı.
- Onu tanıma şerefine eriştiğim için çok mutluyum. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Böylesi büyük sanatçılar, efsaneler çok zor yetişir. O eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak."
