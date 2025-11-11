Muazzez Ersoy'dan "Nijeryalı sevgili" açıklaması

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher'le çıkan fotoğraflarına yapılan yorumlara çok kızdı.

Ersoy, hayranı ile olan fotoğrafı paylaşırken, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijeryalı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" diye yazmıştı.

"SEVGİLİ" İDDİASINA ÇOK KIZDI

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada "Muazzez Ersoy'in Nijeryalı sevgilisi" paylaşımları yapıldı. Ünlü şarkıcı buna çok kızdı ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz. 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum. Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar.

Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, gazeteci değil. Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı, kötü ruhlu utanmazlar da bu paylaşımların altına yorum yapıyor. Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları."