Metal severlere müjde: İstanbul için tarih belli oldu

Yayınlanma:
Metal müziğin önde gelen gruplarından Accept ve In Flames, 2026 yazında İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor.

Heavy metal ve melodik death metal müzik türlerinin iki ünlü grubu Accept ve In Flames, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, Alman heavy metal grubu Accept, 25 Temmuz'da İstanbul'da dinleyicileri ile buluşacak.

"Metal Heart", "Restless & Wild" ve "Balls to the Wall" gibi parçalarıyla tanınan Accept konserinin açılışında, Alman metal grubu Destruction ve Türkiye'den Saint & Sinners sahne alacak.

YENİ ŞARKILARI DA SÖYLEYECEKLER

Melodik death metal grubu In Flames ise 26 Temmuz'da aynı sahnede metal severlerle bir araya gelecek. İsveç'in Göteborg şehrinde 1990'da kurulan grup, 2026 Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserde, klasik parçalarının yanı sıra yeni dönem çalışmalarından parçaları de dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Etkinlikte konuk grup olarak ise İngiliz metal grubu Napalm Death ve Employed to Serve de yer alacak.

Her iki konserin biletleri internet üzerinden satışa sunuldu.

Kaynak:AA

