Meğer kızı için vazgeçmiş... Erdal Tosun'un vefatının ardından yürek burkan karar ortaya çıktı

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle hafızalara kazınan Erdal Tosun'un ölümünden sonra acı bir gerçek ortaya çıktı. Diyaliz yolunda ölen Tosun'un, kızının böbreğini kabul etmediği ortaya çıktı. Dahası Tosun, eski eşi İlknur Tosun ve 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz ile doku uyumu araştırması yapılmasına izin vermedi.

Karne sevincini yaşayamadı: Okul yolunda can verdi

CANLI VERİCİDEN BÖBREK NAKLİ OLMAYI KABUL ETMEDİ

Erdal Tosun, her diyaliz sonrası çok yorgun olmasına rağmen hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmayı kabul etmediği biliniyordu. Bu yüzden eski eşi İlknur Tosun ve 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz’ın doku uyumu bile araştırılmadı.

KIZININ GELECEĞİ İÇİN NAKLİ REDDETTİ

Tosun’un, ailesinde böbrek yetmezliği olduğu için kızı Zeynep Kiraz’ın sağlığını ve ileride anne olabilme isteğini düşünerek ondan böbrek almayı kabul etmediği öğrenildi.

DİYALİZLE YAŞAMA TUTUNUYORDU

Tosun, uzun yıllardır böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyordu ve bu nedenle yaşamını sürdürebilmek için düzenli olarak diyaliz tedavisi görmek zorundaydı.

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Erdal Tosun, 9 Nisan 1963’te Yeşilçam'ın usta oyuncuları Sevim Tosun ve Necdet Tosun’un oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nde Halkla ilişkiler ve Gazetecilik eğitimi alan oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Konservatuvarı kazandı ve mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatroları'nda birçok görev aldı.

MAHALLEDEN BEYAZPERDEYE: “MİNE” İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Atıf Yılmaz’ın teklifiyle 1982’de yayımlanan 'Mine' filmiyle sinemaya adım atan Erdal Tosun, bu başlangıcını şu sözlerle anlatmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş. Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."

Erdal Tosun ilk ve tek evliliğini 1995 yılında İlknur Tosun ile yaptı ve bu evlilikten 1996 yılında Zeynep Kiraz adında bir kız çocuğu oldu. Çift 20 yıl evli kaldıktan sonra boşandı.