Karne sevincini yaşayamadı: Okul yolunca can verdi

Antalya’da okulun son günü karne almak için motosikletle okula giden iki arkadaş, 16 yaşındaki Hasan Demir ve 15 yaşındaki Oğuzhan Yiğit S. kaza yaptı. Virajda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi ile Hasan Demir hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde 11.30 civarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi.

KARNE ALMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Lise öğrencisi iki arkadaş Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., okulun son günü karne almak için motosikletle yola çıktı.

Kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen 07 CAA 121 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Devrilmenin şiddetiyle iki öğrenci yere savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DEMİR, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki lise öğrencisinden durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Yiğit S.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.