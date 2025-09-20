Lvbel C5 - Mustafa Sandal gerilimi sürüyor

Popçu Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim sürüyor.

Temmuzda Harbiye Açıkhava'da konser veren popçu Mustafa Sandal, 'Aşkına Destan' şarkısını seslendirdikten sonra rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısına gönderme yaparak şunları söylemişti: "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi."

Sandal'ın bu sözleri üzerine rapçi Lvbel C5 de "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Açsın Spotify'ı, oradan dinleyenlere baksın. Spotify'I yoksa ben de verebilirim. O zaten kafaya koymuş, 'üüürürü, mürürü' bir şeyler yapacak galiba" demişti.

"ESKİLER 'TURŞU' OLDUĞU İÇİN DELİRİYOR"

İkili arasındaki polemiğin bittiği düşünülürken aksine yeniden alevlendi.

Lvbel C5 konuk olduğu bir programda Mustafa Sandal'a yönelik sert sözler söyledi: Lvbel C5 "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel' diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" dedi.

Rapçinin bu sözlerinin ardından Mustafa Sandal da dün akşamki Antalya konserinden görüntülerini Instagram'da paylaştı.

Sandal, "Maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok!' Bu sezon üst üste 21'inci sold out konserimiz Antalya'dan selamlar!" mesajıyla, Lvbel C5'e yanıt verdi.

