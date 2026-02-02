Kanye West Kadıköy'e geliyor: Tarih belli oldu

Kanye West Kadıköy'e geliyor: Tarih belli oldu
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Kanye West, İstanbul'a geliyor. Kadıköy'de 50 bin kişilik Chobani Stadı'nda sahne alacak West'in konser tarihi belli oldu.

24 Grammy ödülü sahibi dünyaca ünlü Amerikalı rapçi ve prodüktör Kanye West, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.

Türk hayranlarının yoğun isteği üzerine harekete geçen ünlü rapçi, İstanbul’da sahne alacak.

50 BİN KİŞİYE KONSER VERECEK

Patronlar Dünyası’nın aktardığı bilgilere göre, görkemli sahne şovları ve prodüksiyonlarıyla tanınan West’in, Kadıköy'de 50 bin kişilik Chobani Stadı'nda sevenlerinin karşısına çıkacağı öğrenildi. Konserin tarihi de belli oldu.

Kariyeri boyunca "Stronger", "Runaway", "Gold Digger" ve "Power" gibi hitlere imza atan West, 23 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak.

Şarkılarının yanı sıra sıra dışı tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Kanye West'in konser duyurusunun organizasyon şirketi tarafından kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

