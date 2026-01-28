Jennifer Lopez zararına bile satamadı: 16 milyon dolardan vazgeçmişti

Ocak 2025’te resmi olarak boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck’in 61 milyon dolara satın aldıkları ortak malikanesi hala alıcı bulamadı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2023 yılında Beverly Crest semtinde bulunan bu evi satın almıştı. Lopez, evliliklerinin sona ermesinden kısa süre önce, Haziran 2024’te evi satışa sundu. Malikane ilk etapta çiftin evi satın alırken ödediği bedelin 8 milyon dolar üzerinde yani 68 milyon dolara satışa çıkarıldı.

16 MİLYON DOLARLIK İNDİRİM İŞE YARAMADI

Ancak satış sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması ve uzun süre alıcı bulunamaması üzerine Lopez ve Affleck, Temmuz 2025’te evi satıştan çekme kararı aldı. Daha sonra geçen yılın eylül ayında 16 milyon dolarlık indirimle yani 52 milyon dolarlık yeni fiyatıyla tekrar satışa sunuldu.

Ancak lüks malikanenin, zararına satışa çıkarılmasına rağmen satılamadığı ve bu nedenle ikinci kez satıştan çekildiği öğrenildi.

12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan evin satış ilanı kaldırılırken, dün malikanenin önünde park halinde görülen dört büyük nakliye kamyonu dikkat çekti.

Ancak evde herhangi bir taşınma ya da tadilat yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.