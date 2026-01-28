ABD başkanını oynayacak isim belli oldu

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, James Patterson'ın 2018 yılında kaleme aldığı 'The President Is Missing' (Başkan Kayıp) adlı romanın film uyarlamasında ABD başkanı rolünü üstlendi.

Berry, filmde Joanna Duncan karakterine hayat verecek.

BILL CLINTON İLE ORTAKLIK

Halle Berry, projenin sadece başrolünde yer almakla kalmayıp, filmin yapımcılığını ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ile birlikte yürütecek.

Söz konusu eser, daha önce David Oyelowo'nun başkan rolünde yer alacağı bir televizyon dizisi olarak planlanmış ve bir TV kanalına satılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle proje iptal edilmişti.

Kariyerine 1986 yılında Miss World'de ABD’yi temsil ederek ve 6'ncı seçilerek başlayan Halle Berry, sinema dünyasında önemli başarılara imza attı.

2001 yapımı 'Kesişen Yollar' (Monster's Ball) filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan ilk Afrikalı - Amerikalı oyuncu oldu.