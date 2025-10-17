Gözaltındayken bebeğine süt sağmak için pompa istemişti: İşte Meriç Aral'ın tahlil sonucu

Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alınan ve ifade vermek için beklediği sırada bebeğine süt vermek için jandarmadan süt pompası talebinde bulunan oyuncu Meriç Aral Keskin'in test sonucu çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan ve yeni anne olan oyuncu Meriç Aral Keskin'in ifade vermek için beklediği sırada bebeğine süt vermek için jandarmadan süt pompası talebinde bulunduğu öğrenilmişti.

Gözaltına alınan simlerden alınan saç ve kan örneklerinin test sonuçları çıktı.

HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Oyuncu Meriç Aral Keskin'in ismi, kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler arasında yer aldı.

Test sonuçları temiz çıkan diğer ünlü isimler ise, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

19 ÜNLÜNÜN 8'İNİN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

