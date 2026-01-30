Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang’ı İstanbul’a gelir gelmez kebap yemeye götürdüler

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı’nda kebap yerken görüntülendi.

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Hollandalı ünlü futbolcu Noa Lang'ın İstanbul'daki ilk duraklarından biri Nişantaşı oldu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi, soluğu kebapçıda aldı.

ÖMER BAYRAM İLE BİRLİKTEYDİ

Önceki gün yakın arkadaşı ve eski Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Noa Lang, birlikte kebap yemeye gitti. Sabah'ın haberine göre, ikilinin gittiği mekanın işletmecisi, kebap çeşitlerini kendi elleriyle ikram etti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Galatasaray, Noa Lang'ı İtalyan ekibi Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü Napoli ile futbolcunun 2025-26 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 26 yaşındaki futbolcuya 2025-26 sezonu için net 1 milyon 750 bin avro da garanti ücret ödeneceği açıklandı.

