Fatih Ürek son yolcuğuna uğurlanıyor

Yayınlanma:
59 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 30 Ocak'ta kaybetti. 59 yaşındaki sanatçının vefat haberi, tedavi gördüğü hastane tarafından duyuruldu.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ürek'in cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Ürek'in naaşı camiye getirildi. Ünlü şarkıcının kardeşleri, tabutuna yaslanıp gözyaşı döktü.

"BÜTÜN SEVDİKLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ"

Fatih Ürek'in cenazesine katılan Petek Dinçöz, "Hiç iyi şeyler yaşamıyoruz, bütün sevdiklerimizi kaybediyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok iyi biriydi, hak etmedi, çok genç... Dualarla, ışıklarla uyusun. Çok iyi bir dosttu, hak yemeyen iyi biriydi." dedi.

Cenk Eren ise "Allah rahmet eylesin, çok erken... Hep mucize bekledik ama kaybettik. Yoğun bakımda görmedim ama hep haber alıyordum. Ağustos'ta Bodrum'a gelmişti, sahneye davet etmiştim. En son orada gördüm. Ondan sonra telefonlaşmıştık." şeklinde konuştu.

Fatih Ürek, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

