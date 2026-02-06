Efsane başkan Ali Şen'in oğlu ABD'de ikinci kez ameliyata alındı

"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen’in oğlu iş insanı Adnan Şen, ABD’nin Los Angeles şehrinde bir kez daha operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz süreçte St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçiren ve ardından tedavi gördüğü Miami'deki hastanede enfeksiyon kaptığı belirtilen Adnan Şen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İlk operasyonun ardından kafatası kemiğinde oluşan enfeksiyonun temizlenmesi için bir süredir ameliyat gününü bekleyen Şen, dün Los Angeles'ta ameliyata alındı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Sabah'ın haberine göre, Adnan Şen'in kafatasındaki enfeksiyonun temizlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tutulan Adnan Şen'i, eşi Begüm Şen yalnız bırakmadı.

