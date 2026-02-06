Organ nakli olan Ufuk Özkan için hastaneden kritik yasak! Enfeksiyon riski kalkana kadar...

Organ nakli olan Ufuk Özkan için hastaneden kritik yasak! Enfeksiyon riski kalkana kadar...
Yayınlanma:
Uzun bir zamandır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, başarılı geçen organ nakli ameliyatının ardından hastaneden kritik bir yasak kararı alındı. Doktorlar, enfeksiyon riski ortadan kalkana kadar fotoğraf çekimine izin verilmeyecek.

Karaciğer yetmezliği ile uzun zamandır mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uygun donörün bulunmasının ardından geçtiğimiz gün 11 saatlik organ nakli ameliyatına girmişti.

Başarılı bir operasyon geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Operasyonu gerçekleştiren cerrahlar Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklamaUfuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklama

HASTANE'DEN KRİTİK YASAK! KARDEŞİ DUYURDU

Uzun süren ameliyatı başarılı geçen Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastaneye ziyarete gelecekler için önemli bir uyarıda bulundu.

Kardeşinin enfeksiyon riski bulunduğunu kaydeden Umut Özkan, hastane odasından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftan sonra, abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, enfeksiyon riski bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet, ilgi ve dualarınız için sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

ekran-goruntusu-2026-02-06-003819.png
Organ nakli ameliyatı olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın paylaşımı (5 Şubat 2026)

ORGAN NAKLİNDEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Özkan, başarılı geçen ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, ''Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Magazin
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştı
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştı
Şahan Gökbakar isyan etti: Yapacağınız iş bu mu?
Şahan Gökbakar isyan etti: Yapacağınız iş bu mu?