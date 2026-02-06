Organ nakli olan Ufuk Özkan için hastaneden kritik yasak! Enfeksiyon riski kalkana kadar...

Karaciğer yetmezliği ile uzun zamandır mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uygun donörün bulunmasının ardından geçtiğimiz gün 11 saatlik organ nakli ameliyatına girmişti.

Başarılı bir operasyon geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Operasyonu gerçekleştiren cerrahlar Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklama

HASTANE'DEN KRİTİK YASAK! KARDEŞİ DUYURDU

Uzun süren ameliyatı başarılı geçen Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastaneye ziyarete gelecekler için önemli bir uyarıda bulundu.

Kardeşinin enfeksiyon riski bulunduğunu kaydeden Umut Özkan, hastane odasından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftan sonra, abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, enfeksiyon riski bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet, ilgi ve dualarınız için sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

Organ nakli ameliyatı olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın paylaşımı (5 Şubat 2026)

ORGAN NAKLİNDEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Özkan, başarılı geçen ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, ''Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.